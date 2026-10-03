Cosa succede se l’Italia arriva seconda nel girone in Nations League? Tutte le combinazioni
Il nuovo corso di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale è iniziato in maniera positiva. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio, infatti, gli Azzurri hanno battuto largamente la Turchia per 4-1, e pareggiato contro la Francia in trasferta per 1-1. Sono così quattro i punti conquistati nel proprio girone di Nations League, un bottino che permette all'Italia di ambire almeno al secondo posto.
Italia attualmente al terzo posto in Nations League, che succede in caso di secondo posto?
Al momento, l'Italia si trova al terzo posto del gruppo A della Lega A di Nations League con 4 punti. A comandare il gruppo è la Francia di Zidane, con 7, seguita dal Belgio di Van Bommel a quota 6. Chiude il gruppo la Turchia di Montella, ancora a zero punti. Nel prossimo turno, l'ultimo di questa sosta per le nazionali, gli Azzurri a Bologna lunedì sera ospiteranno proprio la nazionale turca in occasione della prima gironata del girone di ritorno. In caso di vittoria per la squadra di Mancini e conseguente ko per il Belgio, l'Italia si ritroverebbe così al secondo posto, posizione sufficiente per ottenere la qualificazione alla fase successiva. Nella prossima sosta, in programma a novembre, l'Italia ospiterà la Francia e affronterà in trasferta il Belgio.
Con Mancini l'Italia ha già disputato due volte le Final Four
In Nations League, infatti, le quattro nazionali vincitrici della Lega A, assieme alle quattro seconde classificate, disputeranno i quarti di finale, in programma a marzo, con le finali invece in programma a giugno in casa di una delle quattro finaliste. Proprio con Mancini come commissario tecnico l'Italia ha già conquistato in due occasioni le Final Four della competizione, chiudendo in entrambi i casi al terzo posto.
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