Cosa succede se l’Italia arriva seconda nel girone in Nations League? Tutte le combinazioni

Il nuovo corso di Roberto Mancini sulla panchina della Nazionale è iniziato in maniera positiva. Dopo la sconfitta per 2-0 contro il Belgio, infatti, gli Azzurri hanno battuto largamente la Turchia per 4-1, e pareggiato contro la Francia in trasferta per 1-1. Sono così quattro i punti conquistati nel proprio girone di Nations League, un bottino che permette all'Italia di ambire almeno al secondo posto.