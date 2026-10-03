Pioggia di critiche feroci su Montella in Turchia: "Fa piangere le mamme dei giocatori, restasse in Italia lunedì"

La premessa è doverosa: può l'allenatore che ha riportato la Turchia al Mondiale dopo 24 anni finire sul banco degli imputati come fosse il peggior allenatore della storia? Sì, è possibile. Perché la vita, e il calcio in particolare, hanno memoria corta. E, allora, dopo le disastrose tre partite di Nations League, che fanno seguito a un Mondiale flop senza vittorie e sempre a secco, Vincenzo Montella è sotto accusa. Accuse pesantissime che, spesso, sfociano anche negli insulti. Il ct viene accusato di aver fatto piangere "le mamme dei giocatori" e viene invitato "a restare in Italia dopo la partita di lunedì. Tanto è già vicino casa". Lui, dal canto suo, non nasconde "le difficoltà e le lacune della nazionale" ma, al tempo stesso, sembra voler continuare, almeno fino a che gliene sarà data la possibilità. La Turchia ha assenze, il gioco non è mai stato all'altezza delle aspettative, mentre al Mondiale c'era stata una buona dose di sfortuna e casualità, ma il ct dice: "Non posso dire nulla contro i nostri giocatori, hanno lottato fino alla fine. Quando non riesci a fare il passaggio decisivo, quando non riesci a segnare un gol, e l'avversario ci riesce, il risultato non va come vorresti. Giocare in Lega A è un privilegio, non una punizione. La nazionale sta acquisendo esperienza. Abbiamo visto il livello. Stiamo gareggiando. Purtroppo, questo è il livello della Lega A. Continuiamo a fare esperienza. Ci dispiace molto per i nostri tifosi. Scendiamo in campo con tutto il cuore. Non ha senso incolpare i giocatori. Nessuno è da biasimare. Anche io lotto con tutto il cuore in campo. La nostra squadra è unita, ma abbiamo delle lacune che sono molto evidenti. Non voglio dare troppa importanza alle critiche in questo momento. Siamo andati ai Mondiali con questi giocatori, siamo stati promossi in Liga A con questi giocatori. Stiamo attraversando un periodo in cui ci giochiamo e quindi siamo valutati ogni tre giorni. In realtà, questa è una preparazione per noi". Nel merito le parole di Montella sono ineccepibili. Però in Turchia media, social e tifosi non sono così concilianti.