Inghilterra esagerata in Nations League: Croazia demolita 7-0, Kane show!

FIUME (CROAZIA) - Inghilterra incontenibile a Fiume . Nel match contro la Croazia , valido per la terza giornata della Lega A di Nations League (gruppo 3), la nazionale dei 'Tre leoni' ammutolisce il pubblico dell' HNK Stadion con un perentorio 7-0 : primo tempo da sogno per i ragazzi di Tuchel che sbloccano il risultato all'8' con il solito Kane - assistito da Bellingham - per poi trovare il raddoppio al 21' proprio con Jude . Il tris britannico lo firma Gordon al 39', ma al 41' l' ex Inter Kovacic si divora, a porta vuota, il gol che avrebbe potuto riaprire i giochi. Un errore che costa carissimo alla Croazia. Quattro minuti dopo infatti, Modric e compagni incassano il quarto gol inglese: lo segna Saka , al tramonto del primo tempo, imbeccato da uno scatenato Bellingham , al secondo assist di serata. Nel secondo tempo il copione del match non cambia e al 53' l'Inghilterra segna ancora con Kane : doppietta per l' attaccante del Bayern Monaco , capocannoniere della Lega A con quattro gol. Show finito? Tutt'altro. Al 68' arrivano la doppietta di Saka , servito da Kane che ricambia il favore della prima frazione, e il guizzo di Rogers (87', terzo assist di Bellingham ) che fissa il punteggio sul clamoroso 7-0 . Inghilterra a quota 6 punti dopo tre partite; seconda sconfitta di fila per la Croazia (3 punti) dopo i 4 gol subiti in Spagna .

Croazia-Inghilterra 0-7: cronaca, tabellino e statistiche

Nations League, Lega C: rimonta Finlandia sull'Albania, tris Islanda

Il gruppo 1 ha un nuovo padrone: è la Finlandia che, nel big match di Helsinki, batte 2-1 in rimonta l'Albania e conquista il primato, a quota 7 punti, mettendo la freccia proprio sulla nazionale balcanica, guidata dall'italiano Rolando Maran, ora ferma a quota 6. Gli ospiti si portano in vantaggio al 4' con Manaj (su assist dell'ex interista Asllani) poi, al 22', restano in dieci per il rosso diretto comminato all'ex portiere della Lazio Berisha. In inferiorità numerica, l'Albania soffre e subisce il pareggio dei padroni di casa, firmato da Walta (26'). Il centrocampista classe 2003, protagonista in MLS con la maglia del Los Angeles FC, è scatenato e firma la sua personale doppietta al 71', regalando i tre punti ai suoi. Nell'altra partita del raggruppamento prima affermazione per la Bielorussia (4 punti) che travolge San Marino (ancora a 0): in gol Kontsevoy (46' e 88'), Shumansky (65') ed Ebong (68').

Nel gruppo 4 spicca invece la vittoria casalinga dell'Islanda che, a Reykjavik, supera 3-0 la Bulgaria e consolida il primato a quota 7 punti: Oskarsson in gol al 37' e 60'. L'attaccante della Real Sociedad sbaglia anche un rigore all'84' e rinvia l'appuntamento con la tripletta. Nel finale c'è spazio per il sigillo del genoano Ellertsson (88'). Alle spalle degli islandesi c'è l'Estonia, seconda a 5 punti dopo il successo di misura sul Lussemburgo (Peetson al 5').

Finlandia-Albania 2-1: cronaca, tabellino e statistiche

Bielorussia-San Marino 4-0: cronaca, tabellino e statistiche

Estonia-Lussemburgo 1-0: cronaca, tabellino e statistiche

Islanda-Bulgaria 3-0: cronaca, tabellino e statistiche