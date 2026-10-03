Spagna-Repubblica Ceca diretta Nations League: segui la partita di Yamal LIVE

Sono sette i confronti diretti, in gare ufficiali, tra le due nazionali : cinque successi a zero per le Furie rosse , due invece i pareggi. L'ultimo incrocio risale al 12 giugno del 2022, sempre in Nations League . In quell’occasione, a La Rosaleda di Malaga , vinse la Roja con i gol per tempo di Soler (24') e Sarabia (75').

La situazione nel girone dopo la terza partita. Inghilterra e Croazia hanno una gara disputata in più:

La Spagna è ormai l'Invincibile Armada, potendo vantare ad oggi 40 match consecutivi senza conoscere l'onta della sconfitta. L'ultima è datata 2022. L'ultimo ko casalingo risale invece addirittura al 2018, contro la Svizzera.

Dopo l'emozione degli inni nazionali è finalmente tutto pronto per Spagna-Repubblica Ceca: a parlare sarà il campo!

È già festa grande sugli spalti di Oviedo per i Campioni del Mondo, che dopo neanche un tempo hanno già chiuso il conto con la Repubblica Ceca.

Via alla ripresa a Oviedo con la Spagna saldamente avanti. Arrivano anche i primi cambi con Yamal e Baena che lasciano il posto a Pino e Munoz.

19:40

Spagna-Repubblica Ceca, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida di Oviedo sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, in chiaro su TV8 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento.

19:30

Nations League, Spagna-Repubblica Ceca: data e orario del match

La sfida tra le Furie rosse di de la Fuente e la nazionale boema di Denia è in programma oggi, sabato 3 ottobre, al 'Nuevo Carlos Tartiere' di Oviedo con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.

Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo (Spagna)