Nations League

sabato 3 ottobre 2026

Carlos Tartiere

SpagnaSpagna
R. CecaR. Ceca

2 - 0

68' 2° tempo

  • Lamine Yamal, 6' (ass. : D. Olmo)
  • Rodri, 35'

Nations League

sabato 3 ottobre 2026

Carlos Tartiere

Arbitro Vasilis Fotias

Arbitro Vasilis Fotias

Spagna-Repubblica Ceca diretta Nations League: segui la partita di Yamal LIVE

I campioni del mondo in carica scendono in campo, a Oviedo, contro la nazionale boema allenata dallo spagnolo Denia: tutti gli aggiornamenti in tempo reale
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

9 min

Pubblicato il 03.10.2026, 19:30 (Aggiornato il 03.10.2026, 22:09)

Nations LeagueSpagnaRepubblica Ceca

OVIEDO (SPAGNA) - Grande attesa a Oviedo per la sfida tra Spagna e Repubblica Ceca, valido per la terza giornata del gruppo 3 della Lega A di Nations League. Le Furie rosse, campioni del mondo in carica, scendono in campo al 'Nuevo Carlos Tartiere', nelle Asturie, contro la nazionale boema allenata dallo spagnolo Santi Denia. Segui la diretta del match sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.

22:08

60' - Entusiasmo sugli spalti

È festa sugli spalti del Tartiere, con il pubblico che accompagna sonoramente la formazione di de la Fuente, in totale controllo sulla Repubblica Ceca.

 

22:01

55' - Spagna in controllo

Nella ripresa la Spagna si presenta meno famelica e si limita a controllare il vantaggio acquisito, con la Repubblica Ceca che al di là dei tentativi del tecnico non riesce proprio a cambiare marcia.

21:51

46' - Si riparte a Oviedo per il secondo tempo

Via alla ripresa a Oviedo con la Spagna saldamente avanti. Arrivano anche i primi cambi con Yamal e Baena che lasciano il posto a Pino e Munoz.

21:36

+++ 45' - Si chiude il primo tempo: Spagna-Repubblica Ceca 2-0 +++

Squadre negli spogliatoi a Oviedo, con la Spagna già avanti per 2-0 contro la Repubblica Ceca, grazie alle reti di Yamal e Rodri.

 

21:32

40' - Spagna in controllo totale

È già festa grande sugli spalti di Oviedo per i Campioni del Mondo, che dopo neanche un tempo hanno già chiuso il conto con la Repubblica Ceca.

21:26

+++ 35' - Raddoppio Spagna con Rodri! +++

La chiude la Spagna, che con la rete di Rodri trova la rete del raddoppio su una Repubblica Ceca fin qui spettatrice non pagante.

 

21:24

33' - Kinsky tiene in partita i cechi

Spagna che gioca quasi un'amichevole e che prende la porta ceca per un tiro al bersaglio: ottimo fin Kinsky ad evitate il raddoppio sulla conclusione di Olmo.

21:22

18' - Solo una squadra in campo

C'è solo una squadra in campo, la Spagna, che dopo aver trovato il vantaggio fa quel che vuole contro la difesa della Repubblica Ceca.

21:01

11' - Yamal vicino alla doppietta

Spagna che già gioca sul velluto contro una Repubblica Ceca annichilita dal gol preso in apertura. Ancora pericoloso Yamal, che fallisce il pallonetto, ma che era stato in ogni caso pescato in posizione irregolare.

20:55

+++ 6' - Spagna in vantaggio con Yamal! +++

Si sblocca subito il match con la Spagna in vantaggio ancora una volta grazie a Yamal, che quasi da fermo inventa la parabola mancina per l'1-0!

 

20:50

1' - Si parte a Oviedo!

La Spagna è la creatura di de la Fuente, la Repubblica Ceca spera di diventare la creatura di Denia: si parte a Oviedo!

 

20:45

Tutto pronto per Spagna-Repubblica Ceca

Dopo l'emozione degli inni nazionali è finalmente tutto pronto per Spagna-Repubblica Ceca: a parlare sarà il campo!

20:40

L'Invincibile Armada: 40 gare senza ko

La Spagna è ormai l'Invincibile Armada, potendo vantare ad oggi 40 match consecutivi senza conoscere l'onta della sconfitta. L'ultima è datata 2022. L'ultimo ko casalingo risale invece addirittura al 2018, contro la Svizzera.

20:25

Nations League, Lega A: la classifca del gruppo 3

La situazione nel girone dopo la terza partita. Inghilterra e Croazia hanno una gara disputata in più:

 

20:15

Clamoroso in Nations League: l'Inghilterra umilia 7-0 la Croazia

Nel gruppo 3 della Lega A, Tuchel e i suoi infliggono una severa lezione alla nazionale di Bilic: LEGGI TUTTO

20:05

De la Fuente rinnova con la Spagna: ufficiale l'accordo fino al 2032

Il 65enne Ct delle Furie rosse campioni del mondo non ha alcuna intenzione di fermarsi: "Il meglio deve ancora venire". APPROFONDISCI

19:55

Spagna-Repubblica Ceca, i precedenti

Sono sette i confronti diretti, in gare ufficiali, tra le due nazionali: cinque successi a zero per le Furie rosse, due invece i pareggi. L'ultimo incrocio risale al 12 giugno del 2022, sempre in Nations League. In quell’occasione, a La Rosaleda di Malaga, vinse la Roja con i gol per tempo di Soler (24') e Sarabia (75').

19:45

Spagna-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali

SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Roberto Fernandez. CT: de la Fuente.

REPUBBLICA CECA (4-3-3): Kinsky; Sacek, Chaloupek, Krejci, Stama; Macek, Ambros, Kral; Radosta, Hlozek, Lingr. CT: Denia.

 

19:40

Spagna-Repubblica Ceca, dove vedere la partita in tv e streaming

La sfida di Oviedo sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, in chiaro su TV8 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento.

19:30

Nations League, Spagna-Repubblica Ceca: data e orario del match

La sfida tra le Furie rosse di de la Fuente e la nazionale boema di Denia è in programma oggi, sabato 3 ottobre, al 'Nuevo Carlos Tartiere' di Oviedo con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.

Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo (Spagna)

Tutte le news
Uefa Nations League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS