Spagna-Repubblica Ceca diretta Nations League: segui la partita di Yamal LIVE

22:01
55' - Spagna in controllo
Nella ripresa la Spagna si presenta meno famelica e si limita a controllare il vantaggio acquisito, con la Repubblica Ceca che al di là dei tentativi del tecnico non riesce proprio a cambiare marcia.
21:51
46' - Si riparte a Oviedo per il secondo tempo
Via alla ripresa a Oviedo con la Spagna saldamente avanti. Arrivano anche i primi cambi con Yamal e Baena che lasciano il posto a Pino e Munoz.
21:36
+++ 45' - Si chiude il primo tempo: Spagna-Repubblica Ceca 2-0 +++
Squadre negli spogliatoi a Oviedo, con la Spagna già avanti per 2-0 contro la Repubblica Ceca, grazie alle reti di Yamal e Rodri.
21:32
40' - Spagna in controllo totale
È già festa grande sugli spalti di Oviedo per i Campioni del Mondo, che dopo neanche un tempo hanno già chiuso il conto con la Repubblica Ceca.
21:26
+++ 35' - Raddoppio Spagna con Rodri! +++
La chiude la Spagna, che con la rete di Rodri trova la rete del raddoppio su una Repubblica Ceca fin qui spettatrice non pagante.
21:24
33' - Kinsky tiene in partita i cechi
Spagna che gioca quasi un'amichevole e che prende la porta ceca per un tiro al bersaglio: ottimo fin Kinsky ad evitate il raddoppio sulla conclusione di Olmo.
21:22
18' - Solo una squadra in campo
C'è solo una squadra in campo, la Spagna, che dopo aver trovato il vantaggio fa quel che vuole contro la difesa della Repubblica Ceca.
21:01
11' - Yamal vicino alla doppietta
Spagna che già gioca sul velluto contro una Repubblica Ceca annichilita dal gol preso in apertura. Ancora pericoloso Yamal, che fallisce il pallonetto, ma che era stato in ogni caso pescato in posizione irregolare.
20:55
+++ 6' - Spagna in vantaggio con Yamal! +++
Si sblocca subito il match con la Spagna in vantaggio ancora una volta grazie a Yamal, che quasi da fermo inventa la parabola mancina per l'1-0!
20:50
1' - Si parte a Oviedo!
La Spagna è la creatura di de la Fuente, la Repubblica Ceca spera di diventare la creatura di Denia: si parte a Oviedo!
20:45
Tutto pronto per Spagna-Repubblica Ceca
Dopo l'emozione degli inni nazionali è finalmente tutto pronto per Spagna-Repubblica Ceca: a parlare sarà il campo!
20:40
L'Invincibile Armada: 40 gare senza ko
La Spagna è ormai l'Invincibile Armada, potendo vantare ad oggi 40 match consecutivi senza conoscere l'onta della sconfitta. L'ultima è datata 2022. L'ultimo ko casalingo risale invece addirittura al 2018, contro la Svizzera.
20:25
Nations League, Lega A: la classifca del gruppo 3
La situazione nel girone dopo la terza partita. Inghilterra e Croazia hanno una gara disputata in più:
20:15
Clamoroso in Nations League: l'Inghilterra umilia 7-0 la Croazia
Nel gruppo 3 della Lega A, Tuchel e i suoi infliggono una severa lezione alla nazionale di Bilic: LEGGI TUTTO
20:05
De la Fuente rinnova con la Spagna: ufficiale l'accordo fino al 2032
Il 65enne Ct delle Furie rosse campioni del mondo non ha alcuna intenzione di fermarsi: "Il meglio deve ancora venire". APPROFONDISCI
19:55
Spagna-Repubblica Ceca, i precedenti
Sono sette i confronti diretti, in gare ufficiali, tra le due nazionali: cinque successi a zero per le Furie rosse, due invece i pareggi. L'ultimo incrocio risale al 12 giugno del 2022, sempre in Nations League. In quell’occasione, a La Rosaleda di Malaga, vinse la Roja con i gol per tempo di Soler (24') e Sarabia (75').
19:45
Spagna-Repubblica Ceca, le formazioni ufficiali
SPAGNA (4-2-3-1): Raya; Fresneda, Le Normand, Laporte, Fran Garcia; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Baena; Roberto Fernandez. CT: de la Fuente.
REPUBBLICA CECA (4-3-3): Kinsky; Sacek, Chaloupek, Krejci, Stama; Macek, Ambros, Kral; Radosta, Hlozek, Lingr. CT: Denia.
19:40
Spagna-Repubblica Ceca, dove vedere la partita in tv e streaming
La sfida di Oviedo sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport, in chiaro su TV8 e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento.
19:30
Nations League, Spagna-Repubblica Ceca: data e orario del match
La sfida tra le Furie rosse di de la Fuente e la nazionale boema di Denia è in programma oggi, sabato 3 ottobre, al 'Nuevo Carlos Tartiere' di Oviedo con calcio d'inizio fissato per le ore 20:45.
Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo (Spagna)