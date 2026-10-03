Nations League, Marciniak arbitrerà Italia-Turchia: i precedenti con gli azzurri

BOLOGNA - Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Italia-Turchia, gara valida per la quarta giornata di Nations League in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Insieme all'esperto fischietto polacco, a dirigere la sfida tra gli azzurri di Roberto Mancini e la nazionale di Vincenzo Montella, ci saranno i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik come assistenti, il quarto ufficiale di gara Karol Arys, quindi Piotr Lasyk al Var, coadiuvato dall'assistente svizzero Lukas Fahndrich.