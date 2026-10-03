Nations League, Marciniak arbitrerà Italia-Turchia: i precedenti con gli azzurri

La Uefa ha affidato al direttore di gara polacco la sfida del Dall'Ara contro la formazione di Montella: la squadra arbitrale completa
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2 min

Pubblicato il 03.10.2026, 16:18

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BOLOGNA - Sarà Szymon Marciniak l'arbitro di Italia-Turchia, gara valida per la quarta giornata di Nations League in programma lunedì 5 ottobre alle 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Insieme all'esperto fischietto polacco, a dirigere la sfida tra gli azzurri di Roberto Mancini e la nazionale di Vincenzo Montella, ci saranno i connazionali Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik come assistenti, il quarto ufficiale di gara Karol Arys, quindi Piotr Lasyk al Var, coadiuvato dall'assistente svizzero Lukas Fahndrich.

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Marciniak arbitra Italia-Turchia: i precedenti con gli azzurri

L'arbitro polacco ha già incrociato in quattro occasioni gli azzurri che, sotto la sua direzione, non sono mai riusciti a vincere. Sconfitta col Belgio in amichevole (3-1) il 13 novembre 2015 a Bruxelles dopo l'iniziale vantaggio di Candreva; contro l'Inghilterra l'11 giugno 2022 a Londra (0-0) nella fase a gironi di Nations League e poi la cocente eliminazione per mano della Svizzera per 2-0 a Euro2024 prima del 3-3 di Dortmund contro la Germania il 23 marzo 2025, risultato che non bastò all'Italia per evitare l'eliminazione nei quarti.

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