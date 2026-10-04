Cristiano Ronaldo, la bufera non si ferma più: la moglie di Ramos nel mirino sui social. E Georgina attacca il ct

I tifosi di Cristiano Ronaldo prendono di mira la moglie di Ramos: "Digli che non può sostituirlo"

Sotto i post del profilo di Margarida, moglie di Gonçalo Ramos, sono tanti i commenti apparsi da parte di tifosi di Cristiano Ronaldo. In particolar modo, è stata presa di mira una foto che ritrae la coppia in compagnia del figlio piccolo. Sotto al post, molti utenti hanno pubblicato delle immagini di CR7, scrivendo: "Dì a tuo marito che non può sostituire Cristiano Ronaldo". Gonçalo Ramos, infatti, è stato schierato titolare da Jorge Jesus nelle ultime due partite del Portogallo al centro dell'attacco, nelle quali ha segnato due reti.

Georgina contro Jorge Jesus: "Non so come possa portare il nome di Cristo"

Nelle ultime ore, quindi, anche la moglie di Cristiano Ronaldo, Georgina, si è pubblicamente schierata contro il commissario tecnico Jorge Jesus. Lo ha fatto dicendo la sua attraverso una storia pubblicata - e poi eliminata qualche minuto dopo - su Instagram, nella quale aveva condiviso delle dichiarazioni, attribuite erroneamente a Sir Alex Ferguson: "Se Jorge Jesus sapeva in cuor suo di non avere intenzione di usarlo, perché lo ha chiamato? Per fargli prendere posizione? Questa non è autorità, è insicurezza". Dichiarazioni alle quali Georgina ha aggiunto il commento: "Non so come quest'uomo possa chiamarsi come Cristo".