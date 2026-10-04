Dove vedere Portogallo-Norvegia in tv? Sky o Dazn, orario

Prima gara interna per i lusitani da quando è scoppiata la bufera su Cristiano Ronaldo. Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida: le probabili formazioni
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Pubblicato il 04.10.2026, 11:12 (Aggiornato il 04.10.2026, 11:25)

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Il Portogallo torna in campo. Nel mezzo della bufera relativa alla scelta di Cristiano Ronaldo di aver lasciato il ritiro, la nazionale lusitana torna in campo in occasione della quarta giornata di Nations League. Grande curiosità attorno alla reazione dello stadio Do Dragao di Porto per il commissario tecnico Jorge Jesus. L'avversario è la Norvegia di Haaland, già battuta nella gara di andata disputata qualche giorno fa. 

Portogallo-Norvegia, l'orario

Portogallo-Norvegia andrà in scena oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Do Dragao di Porto.

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Dove vedere Portogallo-Norvegia in diretta tv

La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Portogallo-Norvegia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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