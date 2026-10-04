Dove vedere Portogallo-Norvegia in tv? Sky o Dazn, orario

Portogallo-Norvegia, l'orario

Portogallo-Norvegia andrà in scena oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Do Dragao di Porto.

Dove vedere Portogallo-Norvegia in diretta tv

La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Portogallo-Norvegia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.