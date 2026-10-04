Dove vedere Grecia-Germania in tv? Sky o Dazn, orario

Torna in campo la Germania. La nazionale guidata da Jurgen Klopp andrà in scena a Salonicco, in occasione della quarta giornata di Nations League , per sfidare la Grecia. Nella gara d'andata, giocata la scorsa settimana, a vincere furono proprio i greci, che ad Augsburg si sono imposti per 1-0.

Grecia-Germania, l'orario

Grecia-Germania andrà in scena oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20:45 al Toumba Stadium di Salonicco.

Dove vedere Grecia-Germania in diretta tv

La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Grecia-Germania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.