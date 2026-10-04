Dove vedere Olanda-Serbia in tv? Sky o Dazn, orario

Prosegue la quarta giornata di Nations League . Nel gruppo 2 di Lega A, nel quale fanno parte anche la Germania e la Grecia , l' Olanda di Xavi ospita la Serbia di Paunovic, a una settimana della gara di andata, vinta per 2-1 dalla formazione olandese. Gli Oranje si trova attualmente al secondo posto con cinque punti, uno in più rispetto alla Germania, due in meno rispetto alla Grecia. La Serbia è ancora ferma a zero.

Olanda-Serbia, l'orario

Olanda-Serbia andrà in scena oggi, domenica 4 ottobre, alle ore 20:45 al Philips Stadium di Eindhoven.

Dove vedere Olanda-Serbia in diretta tv

La sfida di oggi sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Olanda-Serbia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.