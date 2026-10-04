Modric imbarazzato dopo il crollo shock della Croazia: "In 20 anni non mi era mai successo..."
Non capita spesso di perdere 7-0. Lo sa bene Luka Modric, così come la nazionale croata. Il roboante successo dell'Inghilterra, maturato in casa della Croazia di Bilic in Nations League, ha lasciato senza parole tifosi e addetti ai lavori, mettendo a nudo tutte le attuali lacune della selezione a scacchi. In sintesi, una serata "catastrofica", proprio come l'ha definita il fuoriclasse del Milan.
Modric dopo la disfatta contro l'Inghilterra: "Per la prima volta provo vergogna dopo una partita"
Modric, nel dopo gara, non ha nascosto tutta la sua amarezza, mista ad imbarazzo, per la pesantissima sconfitta incassata dalla sua Nazionale: "Non si può giocare a calcio in quel modo... sembrava che avessimo quattro o cinque giocatori in meno. È difficile trovare una spiegazione per una prestazione del genere senza duelli, falli, aggressività, spirito di squadra. Sono qui da 20 anni, - ha aggiunto il calciatore del Milan - ma per la prima volta provo vergogna dopo una partita. Puoi perdere, oppure giocare contro un avversario più forte, e in questo momento lo sono. Ma non così".
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