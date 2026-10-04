Nations League
domenica 4 ottobre 2026
Estádio do Dragão
20:45
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Estádio do Dragão
Arbitro Maurizio Mariani
Arbitro Maurizio Mariani
Portogallo-Norvegia diretta: Gonçalo Ramos e Conceiçao contro Haaland e Nusa
PORTO - Nel bel mezzo dell'uragano Cristiano Ronaldo, il Portogallo torna in campo allo stadio Do Dragao di Porto tra curiosità e cattivi pensieri. Gonçalo Ramos e Conceiçao sfidano la Norvegia di Haaland e Nusa, già battuta qualche giorno fa a Oslo. Mentre la tifoseria si schiera a maggioranza con CR7 (escluso contro i norvegesi, ha lasciato la sua nazionale mercoledì a Copenaghen quando ha saputo di non giocare anche contro la Danimarca, scatenando ovviamente grande scalpore), tutta la pressione è ora su Jorge Jesus ("Cristiano è un simbolo, ci sarà tempo per parlarne", ha chiosato ieri il ct). In classifica comunque, al di là delle polemiche interne, il Portogallo sta dominando il girone A con tre vittorie su tre. La Norvegia, invece, è ferma a tre punti dopo aver battendo la Danimarca all'esordio. Segui la partita in diretta con noi.
20:15
Chi è l'arbitro di Portogallo-NorvegiaSarà l'italiano Maurizio Mariani ad arbitrare la sfida di stasera. Assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, Luca Zufferli il quarto uomo. Al Var Marco Di Bello, con Luca Pairetto nel ruolo di Avar. Tutte le curiosità sulla partita.
20:00
Portogallo-Norvegia: le formazioni ufficiali
PORTOGALLO (4-2-3-1): Diogo Costa; Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Palhinha, Vitinha; Conceiçao, Bruno Fernandes, Joao Felix; Gonçalo Ramos. All. Jorge Jesus
NORVEGIA (4-3-3): Selvik; Aursnes, Ajer, Ostigard, Wolfe; Odegaard, Berge, Berg; Schjelderup, Haaland, Nusa. All. Solbakken
Estádio do Dragão, Porto
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