Portogallo-Norvegia diretta: Gonçalo Ramos e Conceiçao contro Haaland e Nusa

PORTO - Nel bel mezzo dell'uragano Cristiano Ronaldo, il Portogallo torna in campo allo stadio Do Dragao di Porto tra curiosità e cattivi pensieri. Gonçalo Ramos e Conceiçao sfidano la Norvegia di Haaland e Nusa, già battuta qualche giorno fa a Oslo. Mentre la tifoseria si schiera a maggioranza con CR7 (escluso contro i norvegesi, ha lasciato la sua nazionale mercoledì a Copenaghen quando ha saputo di non giocare anche contro la Danimarca, scatenando ovviamente grande scalpore), tutta la pressione è ora su Jorge Jesus ("Cristiano è un simbolo, ci sarà tempo per parlarne", ha chiosato ieri il ct). In classifica comunque, al di là delle polemiche interne, il Portogallo sta dominando il girone A con tre vittorie su tre. La Norvegia, invece, è ferma a tre punti dopo aver battendo la Danimarca all'esordio. Segui la partita in diretta con noi.