Koopmeiners trascina l'Olanda: Hojlund decisivo con la Danimarca

Lo juventino protagonista nel successo degli orange contro la Serbia. Il centravanti del Napoli realizza il rigore vittoria contro il Galles
Scegli Corriere dello Sport come fonte preferita su Google

4 min

Pubblicato il 04.10.2026, 22:56 (Aggiornato il 04.10.2026, 23:04)

Nations LeaguePortogalloCristiano RonaldoNorvegiaHaalandGermaniaKloppOlanda

1 / 2

Successiva

ROMA - In attesa del ritorno in campo della ritrovata Italia di Roberto Mancini, che domani a Bologna ospiterà la Turchia del pericolante Vincenzo Montella, gol ed emozioni sono arrivate dalle altre partite della 4ª giornata di Nations League andate in scena oggi (domenica 4 ottobre).

Nations League: le classifiche aggiornate

Koopmeiners e Zirkzee trascinano l'Olanda

La Germania di Jurgen Klopp non va oltre lo 0-0 sul campo della Grecia al termine di una gara equilibrata. I padroni di casa sfiorano il gol con l'ex romanista Tsimikas e con un colpo di testa di Mavropanos che sfiora il palo. I tedeschi rispondono con Wirts e Treu, che sfiorano il colpaccio. Con questo pareggio la Germania si porta a quota 5, in terza posizione, a tre punti dalla Grecia e dall'Olanda, che si è imposta 2-1 sulla Serbia: a decidere la sfida sono state le rete dello juventino Koopmeiners e di Zirkzee. La Serbia aveva trovato il gol del momentaneo 2-1 con Cvetkovic. Vittoria esterna per l Danimarca, che si impone di misura sul campo del Galles. A decidere la sfida è un calcio di rigore (provocato da Isaksen) e trasformato da Hojlund. 

Grecia-Germania 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Olanda-Serbia 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Galles-Danimarca 0-1: cronaca, statistiche e tabellino

1 / 2

Successiva
Tutte le news
Uefa Nations League

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS