Nations League: le classifiche aggiornate

Koopmeiners e Zirkzee trascinano l'Olanda

La Germania di Jurgen Klopp non va oltre lo 0-0 sul campo della Grecia al termine di una gara equilibrata. I padroni di casa sfiorano il gol con l'ex romanista Tsimikas e con un colpo di testa di Mavropanos che sfiora il palo. I tedeschi rispondono con Wirts e Treu, che sfiorano il colpaccio. Con questo pareggio la Germania si porta a quota 5, in terza posizione, a tre punti dalla Grecia e dall'Olanda, che si è imposta 2-1 sulla Serbia: a decidere la sfida sono state le rete dello juventino Koopmeiners e di Zirkzee. La Serbia aveva trovato il gol del momentaneo 2-1 con Cvetkovic. Vittoria esterna per l Danimarca, che si impone di misura sul campo del Galles. A decidere la sfida è un calcio di rigore (provocato da Isaksen) e trasformato da Hojlund.

Grecia-Germania 0-0: cronaca, statistiche e tabellino

Olanda-Serbia 2-1: cronaca, statistiche e tabellino

Galles-Danimarca 0-1: cronaca, statistiche e tabellino