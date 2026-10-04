Montella: "Le critiche illogiche mi fanno male. Futuro? Non voglio pensare al peggio"

Vincenzo Montella ha parlato alla vigilia della sfida tra Italia e Turchia , in programma lunedì 5 ottobre alle 20.45 al Renato Dall'Ara e valida per la quarta giornata di Nations League . Il commissario tecnico della Nazionale turca, intervenuto in conferenza stampa , ha affrontato diversi temi. La Turchia non ha raccolto quanto sperato in Nations League, ma Montella rivendica le prestazioni della sua squadra: "Vogliamo vincere, competere e confrontarci anche a questo livello. Per gran parte delle tre partite ce la siamo giocata ed il risultato è stato in equilibrio per alcuni tratti, tranne nella sfida con l'Italia . Siamo motivati, curiosi di confrontarci e desiderosi di fare risultati perché giocarsela alla pari non è sufficiente". Contro gli Azzurri mancheranno diversi elementi importanti: " Mancherà Guler, così come Calhanoglu e Yildiz. Per noi sono tutti giocatori importanti come lo sono nei loro rispettivi club . Tuttavia questo è un modo per vedere all'opera nuovi giocatori e valutarli. Sono fiducioso che saremo competitivi nonostante le assenze e cercheremo di portare a casa una vittoria".

Montella: "Le dinamiche del calcio le conosco"

Il tecnico italiano si è poi soffermato sulle critiche che lo hanno accompagnato nell'ultimo periodo, soprattutto dopo l'eliminazione dal Mondiale: "Le dinamiche del calcio le conosco, ci sono abituato e le accetto. Quello che non riesco ad accettare sono le critiche illogiche. Quelle che reputo costruttive invece le apprezzo. Nella prima volta della nostra storia ci stiamo confrontando in Nations League A e sono stato l'unico allenatore a portare la Turchia a questo traguardo. Ci piacerebbe fare partite competitive come contro la Francia o come nel secondo tempo contro l'Italia, ma stiamo facendo fatica a segnare. Con il Belgio siamo arrivati 42 volte nell'area avversaria e mi sono chiesto cosa potessi fare di più io. Mi feriscono le critiche: pochi giorni fa mi è stato chiesto se conoscessi un attaccante che ha segnato quasi 100 gol in Serie C turca, poi ho scoperto che aveva 32 anni. Fosse stato un giocatore futuribile lo avrei preso in considerazione, ma queste critiche illogiche mi fanno male".

"Ambiente deluso dopo il Mondiale? Può starci"

Per Montella, anche la delusione per l'uscita dal Mondiale può avere avuto un peso sul rendimento della squadra: "Può starci che l'ambiente sia deluso per l'uscita anticipata dal Mondiale. Ci siamo arrivati con i nostri giocatori di spicco non al massimo, senza voler sminuire gli altri. Questa può essere una lettura, ma nel calcio ci sono sempre nuove opportunità e nuovi obiettivi e dovremmo prendere quell'eliminazione come uno spunto per crescere". Nessun contatto recente, invece, con Yildiz: "L'ho sentito prima e dopo l'intervento, ma negli ultimi giorni non ci siamo sentiti". Buone anche le sensazioni su Zeki Celik dopo il trasferimento alla Juve: "Negli ultimi due anni è cresciuto moltissimo e fisicamente è diventato molto resistente. Sta migliorando ulteriormente con Spalletti e l'ho trovato bene". Infine, Montella ha parlato del proprio futuro e della possibilità che quella contro l'Italia possa essere la sua ultima gara alla guida della Turchia: "La sto vivendo con motivazione. Sono determinato e sono un professionista che dà sempre tutto sé stesso con volontà, passione e cuore pulito. Questo è il mio stato d'animo e sono fiducisio, sebbene conosca benissimo le dinamiche del calcio. Non voglio pensare al peggio".