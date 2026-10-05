Dove vedere Italia-Turchia in tv? Rai o Sky, orario

Scocca l'ora di Italia-Turchia . Dopo la sconfitta al debutto contro il Belgio (2-0), il successo in trasferta contro la stessa Turchia (4-1) e il pareggio con la Francia (1-1), gli Azzurri del ct Roberto Mancini iniziano il girone di ritorno del Gruppo A1 della Uefa Nations League . Dall'altra parte del campo il fanalino di coda del raggruppamento: la nazionale allenata da Vincenzo Montella ha perso contro Francia (1-0), come detto Italia (4-1) e Belgio (3-0), e deve cercare un colpo per tornare in piena corsa per evitare la retrocessione in Lega B.

Italia-Turchia, l'orario

Italia-Turchia, gara valida per la quarta giornata del Gruppo A1 della Uefa Nations League, è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20:45 allo stadio Dall'Ara di Bologna. Dirigerà l'incontro il polacco Szymon Marciniak, coadiuvato da Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik. Polacchi anche il quarto uomo, Karol Arys, e l'addetto al VAR, Piotr Lasyk, assistito dallo svizzero Lukas Fähndrich.

Dove vedere Italia-Turchia in diretta tv

Italia-Turchia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita su Sky, al canale 202 (Sky Sport Calcio), a partire da mezzanotte.

Italia-Turchia, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurri sarà visibile in diretta streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Italia-Turchia in diretta anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.