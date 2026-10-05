Il caso Cristiano Ronaldo infiamma ancora il Portogallo, il ct Jorge Jesus: "Sarà convocato, ma perché dovrei scusarmi?"

In Portogallo tiene banco il caso legato a Cristiano Ronaldo , reo di aver abbandonato il ritiro della nazionale e ora a rischio sanzione . In realtà, però, l'avventura di CR7 con il Portogallo di Jorge Jesus potrebbe non essere già finita. Proprio il ct, dopo aver confezionato quattro vittorie su quattro e archiviato la qualificazione ai quarti di Nations League, ha aperto una porta: "Cristiano sarà convocato a novembre col Portogallo ma ora dipende da lui. Deve decidere cosa vuole fare della sua vita . C'è stato un malinteso, ma per me è facile risolvere questa situazione", ha spiegato in conferenza stampa.

Jorge Jesus: "Di cosa dovrei scusarmi con Ronaldo?"

Jorge Jesus poi ha proseguito così: "Non ci sono cattivi sentimenti verso Cristiano, è facile risolvere secondo me. Non sono io quello che decide, sarà lui a farlo. Quanti giocatori si sono riscaldati oggi senza poi entrare in campo? Quanti? Ci sarà forse qualche problema con uno di loro? Assolutamente no". Infine il ct portoghese ha chiarito un passaggio: "Si dice che io abbia incontrato Ronaldo per chiedergli scusa? Bugie. Di cosa dovrei scusarmi? E con chi? Per averlo fatto riscaldare?".

Quando Ronaldo potrà tornare in campo con il Portogallo

Il Portogallo tornerà a giocare la Nations League a novembre per chiudere le partite del girone. Da capire se ci sarà anche Cristiano Ronaldo. Il 14 novembre la nazionale di Jorge Jesus ospiterà la Danimarca, tre giorni più tardi invece volerà in Galles per l'ultimo match del Gruppo D.