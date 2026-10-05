Dove vedere Francia-Belgio in tv? Rai o Sky, orario

Francia e Belgio , a voi. Dopo la vittoria al debutto contro la Turchia (1-0), il successo in trasferta contro lo stesso Belgio (1-0) e il pareggio con l' Italia (1-1), i Blues del ct Zinedine Zidane iniziano il girone di ritorno del Gruppo A1 della Uefa Nations League . Dall'altra parte del campo De Bruyne e compagni: la nazionale allenata da Mark Van Bommel ha vinto all'Olimpico contro l' Italia (2-0), come detto, ha perso in casa con la Francia (1-0) e sempre in casa ha travolto 3-0 il fanalino di coda Turchia .

Francia-Belgio, l'orario

Francia-Belgio, gara valida per la quarta giornata del Gruppo A1 della Uefa Nations League, è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis (Parigi). Dirigerà l'incontro lo scozzese Nicholas Walsh, coadiuvato da Francis Connor e Daniel McFarlane. Scozzesi anche il quarto uomo, Donald Robertson, l'addetto al VAR, Andrew Dallas e l'AVAR, Steven McLea.

Dove vedere Francia-Belgio in diretta tv

Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Francia-Belgio, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.