Dove vedere Francia-Belgio in tv? Rai o Sky, orario
Francia e Belgio, a voi. Dopo la vittoria al debutto contro la Turchia (1-0), il successo in trasferta contro lo stesso Belgio (1-0) e il pareggio con l'Italia (1-1), i Blues del ct Zinedine Zidane iniziano il girone di ritorno del Gruppo A1 della Uefa Nations League. Dall'altra parte del campo De Bruyne e compagni: la nazionale allenata da Mark Van Bommel ha vinto all'Olimpico contro l'Italia (2-0), come detto, ha perso in casa con la Francia (1-0) e sempre in casa ha travolto 3-0 il fanalino di coda Turchia.
Francia-Belgio, l'orario
Francia-Belgio, gara valida per la quarta giornata del Gruppo A1 della Uefa Nations League, è in programma oggi, lunedì 5 ottobre, alle ore 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis (Parigi). Dirigerà l'incontro lo scozzese Nicholas Walsh, coadiuvato da Francis Connor e Daniel McFarlane. Scozzesi anche il quarto uomo, Donald Robertson, l'addetto al VAR, Andrew Dallas e l'AVAR, Steven McLea.
Dove vedere Francia-Belgio in diretta tv
Francia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Francia-Belgio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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