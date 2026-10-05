Alla Francia bastano nove minuti: Douè e Olise ribaltano il Belgio

Buona la seconda a Saint-Denis per la Francia di Zidane che, dopo il pari indigesto con l'Italia, trova la prima vittoria casalinga da ct, superando in rimonta per 4-1 il Belgio. Eppure Les Bleus hanno a lungo sofferto contro la squadra di Van Bommel, che si era portata avanti grazie alla sassata di Lukebakio e che fino a meno di quindici minuti dal termine aveva cullato l'idea di passare all'Estade de France e di portarsi in testa al Girone 1. Poi però le individualità a disposizione di Zizou hanno fatto la differenza: Doue e Olise entrano in campo e ribaltano il risultato, il primo con il gol del pari e due assist, il secondo con un assist, per il sorpasso firmato da Cherki, e i due gol che valgono il poker transalpino.