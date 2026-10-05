Alla Francia bastano nove minuti: Douè e Olise ribaltano il Belgio
Buona la seconda a Saint-Denis per la Francia di Zidane che, dopo il pari indigesto con l'Italia, trova la prima vittoria casalinga da ct, superando in rimonta per 4-1 il Belgio. Eppure Les Bleus hanno a lungo sofferto contro la squadra di Van Bommel, che si era portata avanti grazie alla sassata di Lukebakio e che fino a meno di quindici minuti dal termine aveva cullato l'idea di passare all'Estade de France e di portarsi in testa al Girone 1. Poi però le individualità a disposizione di Zizou hanno fatto la differenza: Doue e Olise entrano in campo e ribaltano il risultato, il primo con il gol del pari e due assist, il secondo con un assist, per il sorpasso firmato da Cherki, e i due gol che valgono il poker transalpino.
Francia-Belgio 4-1: cronaca, tabellino e statistiche
League B, vincono Svezia, Bosnia e Ungheria
Nella League B spiccano nel Girone 4 le vittorie di misura della Svezia, gol di Gyokeres, in Romania, e della Bosnia, rigore di Ivan Basic, sulla Polonia. Nel Girone 1, invece, l'Irlanda del Nord non va oltre il pari a reti bianche in casa con la Georgia, ma resta comunque al comando, seguita dall'Ungheria che piega per 2-1 l'Ucraina con le reti di Toth e Csinger a cavallo del momentaneo pari firmato da Yaremchuk.
Bosnia-Erzegovina-Polonia 1-0: cronaca, tabellino e statistiche
Irlanda del Nord-Georgia 0-0: cronaca, tabellino e statistiche
Romania-Svezia 0-1: cronaca, tabellino e statistiche
Ucraina-Ungheria 1-2: cronaca, tabellino e statistiche
League C, bis per Cipro
Cipro si conferma seconda forza del Girone 2 della League C conquistando la sua seconda vittoria consecutiva. Dopo il 2-0 all'Armenia, arriva il 2-1 in rimonta sulla Lettonia, che si era portata avanti con una rete di Daskevics, prima di subire il ritorno dei padroni di casa firmato da Kosti e in pieno recupero da Edwards. In vetta resta comunque il Montenegro, nonostante lo stentato 0-0 casalingo con l'Armenia.
Cipro-Lettonia 2-1: cronaca, tabellino e statistiche
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS