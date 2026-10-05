Montella mette i puntini sulle i: "Io non mollo. In questi anni ho detto no a offerte più ricche e vado avanti"

INVIATA A BOLOGNA - Tre gol presi, l'ennesima sconfitta . Eppure la Turchia di Vincenzo Montella non ha demeritato. I risultati, però, parlano chiaro: "Complimenti ai ragazzi, abbiamo giocato una partita alla pari, gli episodi determinano tutto però". Lo sa bene, Montella. È nel calcio da troppo tempo per non sapere come vanno le cose anche se dice di pensare già al futuro: "Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, il calcio a questi livelli è così. I ragazzi trarranno tanta esperienza da queste partite. Siamo a un livello nuovo per noi, ci mancano giocatori importanti e questo non può essere sottovalutato: ho inserito dei giovani che non hanno grandissima esperienza perché guardiamo al futuro, pensiamo alle qualificazioni agli Europei. Se penso che l’Italia ha fatto entrare Pio Esposito e Tonali…".

Montella: "Guardiamo al futuro con fiducia"

Montella ribadisce che il suo è un lavoro orientato al futuro: "Vorrei che tutti capissero il livello. Se loro mettono Calafiori, Pio e Tonali, che valgono 350-400 milioni, io sono orgoglioso dei miei giocatori. Ma vorrei che fosse tutto chiaro a tutti. Sicuramente paghiamo le grandi aspettative che la squadra ha creato con i suoi risultati. Se avessimo un problema di collettivo la squadra non farebbe partite di questo tipo, purtroppo l'episodio nel calcio moderno determina tutto. Per me è difficile ogni volta commentare questa partita. Capisco - ha aggiunto - che ci sono critiche, ma ieri il nostro pilota in aereo ha fatto un discorso molto emozionante, ci ha ringraziato. Noi siamo precari, ma il nostro mestiere è così. Io non mi arrendo, sono motivato. E in questi anni ho avuto varie offerte, anche a condizioni economiche superiori. E di questo non mi pento". Sul finale, poi, Montella si concede anche una battuta: "Mi sembra che con la squadra ci sia un feeling forte, immutato. Poi ci sta che chi non gioca non sia contento, io ci ho fatto una carriera così...".