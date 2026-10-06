Bene Marciniak, regolare il 2-1 di Calafiori: la moviola di Italia-Turchia

Il giudizio sulla direzione dell'arbitro polacco nella gara di Nations League vinta 3-1 a Bologna dagli azzurri di Mancini: i dettagli
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Dario Cervellati
Dario Cervellati

2 min

Pubblicato il 06.10.2026, 07:58

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Poca corsa, qualche sbavatura, da una rimessa della Turchia battuta circa sei metri più avanti rispetto al punto corretto alla valutazione di alcuni falli nel primo tempo, fino all’ammonizione, giusta ma tardiva, di Ruggeri. Nel complesso, però, Marciniak (voto 6) non sbaglia le decisioni più importanti e mantiene sempre il controllo della partita.

 

Calafiori segna e impazzisce sotto la "sua" curva: dedica e baci dopo il primo gol in Nazionale
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Regolare il gol dell'azzurro Calafiori

La Turchia protesta per il 2-1 dell’Italia, ma non ci sono gli estremi per annullare la rete. Prima di colpire il pallone di testa, Calafiori appoggia leggermente le mani sulla schiena di Elmali: un contatto minimo e del tutto riconducibile alla dinamica di gioco, non un’infrazione. Giusta, dunque, la decisione dell’arbitro così come la gestione delle proteste successive, con Marciniak che tiene a distanza i giocatori turchi.

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