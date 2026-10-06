Bene Marciniak, regolare il 2-1 di Calafiori: la moviola di Italia-Turchia
Poca corsa, qualche sbavatura, da una rimessa della Turchia battuta circa sei metri più avanti rispetto al punto corretto alla valutazione di alcuni falli nel primo tempo, fino all’ammonizione, giusta ma tardiva, di Ruggeri. Nel complesso, però, Marciniak (voto 6) non sbaglia le decisioni più importanti e mantiene sempre il controllo della partita.
Regolare il gol dell'azzurro Calafiori
La Turchia protesta per il 2-1 dell’Italia, ma non ci sono gli estremi per annullare la rete. Prima di colpire il pallone di testa, Calafiori appoggia leggermente le mani sulla schiena di Elmali: un contatto minimo e del tutto riconducibile alla dinamica di gioco, non un’infrazione. Giusta, dunque, la decisione dell’arbitro così come la gestione delle proteste successive, con Marciniak che tiene a distanza i giocatori turchi.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS