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Dove vedere Croazia-Spagna in tv? Rai o Sky, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla sfida di Nations League: le probabili formazioni di Bilic e De La Fuente
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Pubblicato il 06.10.2026, 09:45

Nations LeagueCroaziaSpagna

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La Spagna sta continuando a vivere il proprio momento d'oro. Dopo la vittoria del Mondiale in estate, in questa Nations League la Roja di De La Fuente ha vinto le prime tre gare giocate nel girone. Nell'ultima gara di questa sosta, Yamal e compagni affronteranno la Croazia, reduce da tre ko di fila, tra i quali il pesante 7-0 incassato nell'ultimo turno contro l'Inghilterra.

Croazia-Spagna, l'orario

Croazia-Spagna, gara valida per la quarta giornata del Gruppo A3 della Uefa Nations League, è in programma oggi, martedì 6 ottobre, alle ore 20:45 allo Stadion Poljud di Spalato.

Dove vedere Croazia-Spagna in diretta tv

Croazia-Spagna sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Croazia-Spagna, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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