Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca in tv? Sky o Dazn, orario

Scopri tutto ciò che c'è da sapere sulla sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League
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Pubblicato il 06.10.2026, 09:47

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L'Inghilterra di Thomas Tuchel sfida la Repubblica Ceca di Santiago Denia in occasione della sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Nazionale dei Tre Leoni reduce dal roboante successo in Croazia, dove Kane e compagni hanno dato spettacolo, demolendo la selezione a scacchi con un clamoroso 7-0. Nel gruppo 3 della League A, però, a punteggio pieno c'è la Spagna campione del mondo.

Inghilterra-Repubblica Ceca, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, martedì 6 ottobre, al "Wembley Stadium" di Londra. Riflettori puntati su Harry Kane e Jude Bellingham, grandi protagonisti della sfida vinta pochi giorni fa contro la Croazia di Luka Modric.

Inghilterra esagerata in Nations League: Croazia demolita 7-0, Kane show!

Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca in diretta tv

Inghilterra-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inghilterra-Repubblica Ceca, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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