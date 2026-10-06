Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca in tv? Sky o Dazn, orario
L'Inghilterra di Thomas Tuchel sfida la Repubblica Ceca di Santiago Denia in occasione della sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League. Nazionale dei Tre Leoni reduce dal roboante successo in Croazia, dove Kane e compagni hanno dato spettacolo, demolendo la selezione a scacchi con un clamoroso 7-0. Nel gruppo 3 della League A, però, a punteggio pieno c'è la Spagna campione del mondo.
Inghilterra-Repubblica Ceca, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, martedì 6 ottobre, al "Wembley Stadium" di Londra. Riflettori puntati su Harry Kane e Jude Bellingham, grandi protagonisti della sfida vinta pochi giorni fa contro la Croazia di Luka Modric.
Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca in diretta tv
Inghilterra-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Inghilterra-Repubblica Ceca, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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