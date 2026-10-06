Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca in tv? Sky o Dazn, orario

L'Inghilterra di Thomas Tuchel sfida la Repubblica Ceca di Santiago Denia in occasione della sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Nations League . Nazionale dei Tre Leoni reduce dal roboante successo in Croazia, dove Kane e compagni hanno dato spettacolo, demolendo la selezione a scacchi con un clamoroso 7-0 . Nel gruppo 3 della League A, però, a punteggio pieno c'è la Spagna campione del mondo.

Dove vedere Inghilterra-Repubblica Ceca in diretta tv

Inghilterra-Repubblica Ceca sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.

Inghilterra-Repubblica Ceca, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.