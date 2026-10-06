Merino entra e trascina la Spagna. Kane da urlo: doppietta e record con l'Inghilterra

Gol, emozioni e spettacolo nell'ultimo appuntamento con la Nations League . Dopo il successo degli azzurri con la Turchia di Vincenzo Montella, in serata sono scese in campo (tra le altre), la Spagna campione del Mondo e l'Inghilterra, impegnate contro la Croazia e la Repubblica Ceca. Ecco tutti i risultati delle sfide...

Nations League, il calendario

Merino entra e trascina la Spagna, Kane da record

L'Inghilterra, dopo aver strapazzato la Croazia nella sfida precedente, batte nettamente anche contro la Repubblica Ceca. Gli uomini di Tuchel si impongono con il risultato di 3-0, grazie ad una doppietta di Kane, nel giorno in cui il centravanti raggiunge Shilton a quota 125 presenze con la maglia inglese. I padroni di casa avevano sbloccato il risultato grazie ad un'autorete di Coufal. La Spagna soffre sul campo della Croazia: i campioni del Mondo vanno sotto nel primo tempo grazie ad un gol di Perisic (con un perfetto colpo di testa), prima di trovare il pareggio con una rasoiata di Merino (entrato pochi minuti prima). A dieci minuti dalla fine l'ex esterno dell'Inter è protagonista di due episodi decisivi: prima fallisce il gol del potenzile 2-1 sparando addosso a Simon da due passi, poi commette fallo su Cucurella e viene sanzionato con un secondo cartellino giallo. La Croazia resta in dieci e subisce gli attacchi spagnoli. Ad un minuto dal 90' arriva il gol del 2-1: a firmarlo è ancora Merino, con una bella conclusione di sinistro dopo un controllo acrobatico in area di rigore.

Inghilterra-Repubblica Ceca, tabellino e statistiche

Croazia-Spagna, tabellino e statistiche

Svizzera a valanga sulla Macedonia

Equilibrio ed emozioni nella sfida tra Scozia e Slovenia: padroni di casa in vantaggio alla mezz'ora del primo tempo con Christie: nella ripresa gli ospiti trovano il pareggio grazie ad una conclusione di prima di Matko (al quale poi viene annullata una rete per fuorigioco) e poi ribaltano il risultato con Sturm. La Svizzera domina per larghi tratti la sfida con la Macedonia del Nord: dopo una lunga serie di occasioni, Rieder sblocca il risultato ad inizio ripresa, mentre Manzabi (dopo aver fallito due comode occasioni), raddoppia, sfruttando un infortunio del portiere macedone Dimitrievski. A dieci minuti dalla fine arriva anche il terzo centro, firmato dall'ex attaccante del Bologna Ndoye.

Scozia-Slovenia, tabellino e statistiche

Svizzera-Macedonia del Nord, tabellino e statistiche

San Marino cede nel recupero in Albania

San Marino sfiora l'impresa sul campo dell'Albania. Dopo l'iniziale vantaggio albanese realizzato da Asllani è Lazzari (entrato in campo poco prima), a trovare la storica rete del pareggio, grazie ad un inserimento a centro area, dopo un cross di Capicchioni. In pieno recupero fallo di mano di Fabbri in area di rigore e penalty per i padroni di casa: dal dischetto si presenta Asllani che spiazza Colombo e regala il 2-1 agli uomini di Maran. Pareggio 2-2 tra Kazakistan e Isole Far Oer, mentre la Slovacchia si impone netttamente (4-0) sul campo della Moldavia: in rete anche Suslov, attaccante del Verona. Vittoria esterna anche per la Bulgaria (2-0) contro il Lussemburgo. La Bielorussia batte la Finlandia 1-0, mentre la sfida tra Estonia e Islanda termina 0-0.

Albania-San Marino, tabellino e statistiche

Kazakistan-Isole Far Oer, tabellino e statistiche

Moldavia-Slovacchia, tabellino e statistiche

Lussemburgo-Bulgaria, tabellino e statistiche