Da Koné a De Bruyne: le pagelle dei giocatori “italiani” della Nations League

Sabato riparte la Serie A dopo il ciclo di quattro partite della Nations League . Un centinaio di giocatori europei del nostro campionato sono tornati nei club e qui cerchiamo di capire in quali condizioni li troveranno i loro allenatori . Escludiamo gli italiani che sono stati sotto gli occhi di tutti.

Genoa-Fiorentina, sabato ore 15

Per De Rossi: Ostigard (voto 6) tre volte in campo nella difesa norvegese, 11 palloni recuperati. Sow (6) titolare contro la Macedonia, esce per un infortunio muscolare. Mitaj (6) sul lato sinistro dell’Albania il suo rendimento è sufficiente. Osmaijc (6,5) fa coppia con Krstovic nell’attacco del Montenegro e segna anche lui. Ellertsson (6) porta a casa un gol nel 3-0 dell’Islanda contro la Bulgaria.

Per Vanoli: Pongracic (sv) appena un tempo in Spagna, esce sull’uno a uno, poi la Croazia ne prende altri tre. Dragusin (4,5) è titolare nella Romania nella sconfitta in Svezia, il ct Hagi lo manda in tribuna alla seconda contro la Bosnia e a Bucarest scoppia la polemica per la sua esclusione, torna alla terza nella disfatta con la Polonia (0-6) quando viene espulso dopo 22’: rosso, rigore e primo gol dei polacchi.

Inter-Parma, sabato ore 18

Per Chivu: Bisseck (6) al debutto è fra i pochi a salvarsi nella sconfitta della Germania contro la Grecia. P. Sucic (5,5) è coinvolto nel momentaccio della Croazia. Diouf (6) con Zidane fa il terzino sinistro in due partite, indicazione utile per Chivu. Zielinski (6) è il 10 della Polonia, un gol per lui. A. Stankovic (5,5) gioca due partite da titolare con due sconfitte. J. Martinez (sv) quattro panchine con la Spagna. Akanji (7,5) il capitano (sempre presente e mai sostituito) è una sicurezza in mezzo alla difesa della Svizzera che chiude questa prima parte di torneo a punteggio pieno e con un solo gol subìto.

Per Gilardino: Keita (sv) appena 3’ in tutto. Sierro (6) solo l’ultima da titolare, un tempo e basta. Britschgi (6) sfrutta il buon momento della Svizzera.

Napoli-Frosinone, sabato ore 20.45

Per Allegri: Milinkovic-Savic (5,5) tre partite, sei gol presi, senza colpe evidenti in cinque casi, incerto sulla rete di Douvikas. Lobotka (6,5) come nel Napoli guida il gioco della Slovacchia, sempre titolare, mai sostituito. Gilmour (6) è la mente della Scozia, al suo attivo anche un assist. De Bruyne (7,5) torna a Napoli da protagonista di questa prima fase di Nations League, due gol e un assist per il belga. Hojlund (7,5) segna subito contro la Norvegia, si ripete contro il Portogallo e fa il tris su rigore in Galles. Lang (6,5) gioca col 10, entra nella ripresa contro la Grecia e contribuisce alla rimonta olandese.

Per Alvini: Schmid (7) è il 10 dell’Austria, sta bene e si vede, chiude con un gol e un assist. Kvernadze (5,5) non brilla. Bobcek (sv) appena 25’ nella Slovacchia. Terzic (6) sta in campo per 182’, al suo attivo un assist. Birligea (6) due partite, un gol, inutile perché è nella sconfitta con la Bosnia. Hasa (sv) 10’ in tutto.