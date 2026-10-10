Cristiano Ronaldo sospeso dal Portogallo: aperto un procedimento, cosa succede ora

Si complica la situazione di Cristiano Ronaldo con la nazionale portoghese. La Federazione calcistica lusitana (FPF) ha ufficializzato l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del 41enne, disponendone anche la sospensione provvisoria. Una decisione arrivata dopo quanto accaduto lo scorso 30 settembre , quando CR7 aveva lasciato il ritiro del Portogallo in seguito a un acceso contrasto con il ct Jorge Jesus. La Federazione ha attribuito al procedimento carattere d'urgenza, confermando che Ronaldo resterà sospeso in attesa della conclusione dell'iter disciplinare. Il fascicolo è stato trasmesso alla Commissione istruttoria della FPF, che dovrà valutare i fatti e stabilire eventuali sanzioni.

Cristiano Ronaldo, dalle tensioni con Jorge Jesus alla sospensione

All'origine della vicenda ci sono i dissapori tra Ronaldo e il commissario tecnico, legati soprattutto alla gestione del suo impiego in nazionale. Dopo essere rimasto in panchina contro la Norvegia, il cinque volte Pallone d'Oro aveva deciso di abbandonare il ritiro alla vigilia della sfida di Nations League contro la Danimarca. Nei giorni successivi, l'attaccante dell'Al Nassr aveva rotto il silenzio, chiedendo scusa ai tifosi e ai compagni per il proprio comportamento, senza però risparmiare critiche a Jorge Jesus, accusato di non aver rispettato alcuni accordi. Nonostante le tensioni, Ronaldo aveva ribadito la volontà di tornare a vestire la maglia del Portogallo, dichiarandosi disponibile anche ad accettare una squalifica per quanto accaduto. Adesso la parola passa agli organi disciplinari della Federazione. La durata della sospensione resta da definire, così come le conseguenze definitive di una vicenda che ha aperto una frattura tra il capitano e la Nazionale portoghese.