L'Italia di Mancini aspetta la Francia e sale la febbre azzurra: San Siro verso il sold out
ROMA - Il pareggio contro la Francia a Parigi, incastonato tra le due vittorie ottenute ai danni della Turchia, hanno fatto dimenticare ai tifosi azzurri il ko contro il Belgio al debutto e riacceso la febbre azzurra in vista del prossimo impegno di Nations League, che vedrà la Nazionale di Roberto Mancini ospitare i 'Bleus' di Zinedine Zidane allo stadio 'Meazza' di Milano (giovedì 12 novembre, ore 20.45).
San Siro verso il sold out per Italia-Francia
E a San Siro si prospetta il sold out: sono 40.500 infatti i biglietti già staccati per il match Iitalia-Francia, in cui Donnarumma e compagni andranno a caccia di punti utili per conquistare il pass per i quarti di finale della Nations League. I tagliandi ancora disponibili possono essere acquistati presso i centri autorizzati Vivaticket e sul sito ticketing.figc.it, con tariffe agevolate per le famiglie, gli Under 12, gli Under 18, gli Over 65 e gli studenti universitari.
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