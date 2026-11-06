De la Fuente ricorda commosso de Miguel e le vittime dell'incidente ferroviario: "La Spagna non merita questo dolore"
Si avvicinano i prossimi impegni di Nations League e anche per la Spagna campione del mondo è tempo di convocazioni, seppur in un momento di grande tristezza per tutto il calcio iberico, colpito dalla tragica scomparsa di Jesus De Miguel e sconvolto, come tutto il Paese, dal disastro ferroviario a Urda. Diramato ufficialmente l'elenco dei calciatori chiamati dal ct Luis De la Fuente in vista delle sfide con Repubblica Ceca, a Praga il 12 novembre, e Inghilterra, ospite al Metropolitano di Madrid tre giorni più tardi.
Tragedia ferroviaria a Urda e morte De Miguel, le bellissime parole di de la Fuente
"Un intero Paese torna a piangere. La Spagna non merita questo dolore - ha detto il ct de la Fuente, ricordando Jesus De Miguel Alameda a margine delle convocazioni - Il calcio è il motore che ci unisce. Oggi deve unirci più che mai. Siamo vicini alle vittime di Urda. Anche a Jesus De Miguel. Vogliamo essere accanto a tutti. A chi soffre, a chi sente un vuoto immenso, a chi è in attesa di notizie: condividiamo con tutti questa sensazione di impotenza. I giocatori e la Nazionale condividono il vostro dolore".
Nations League, i convocati di de la Fuente per le sfide con Repubblica Ceca e Inghilterra
Si fa fatica a tornare a parlare di calcio giocato, ma è inevitabile. Imbattuta da 42 partite consecutive, la Spagna presenta cinque novità, fra cui il difensore del Como, Jacobo Ramon. Prima volta per lui come per Valles, Roca, Barrios e Barrenetxea. Tornano Joan Garcia e Pedro Porro, assenti durante la scorsa finestra per infortunio. Out gli indisponibili Eric Garcia, Rodri e Dani Olmo.
Ecco l'elenco completo dei convocati di De la Fuente:
- PORTIERI: Unai Simon (Athletic Bilbao), David Raya (Arsenal), Joan Garcia (Barcellona), Alvaro Valles (Real Betis).
- DIFENSORI: Pedro Porro (Tottenham), Marc Pubill (Atletico Madrid), Aymeric Laporte (Athletic Bilbao), Pau Cubarsi (Barcellona), Dean Huijsen (Real Madrid), Jacobo Ramon (Como), Marc Cucurella (Real Madrid), Alejandro Grimaldo (Atletico Madrid).
- CENTROCAMPISTI: Martin Zubimendi (Arsenal), Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain), Pedri (Barcellona), Mikel Merino (Arsenal), Fermin Lopez (Barcellona), Pablo Barrios (Atletico Madrid), Marc Roca (Real Betis), Alex Baena (Atletico Madrid).
- ATTACCANTI: Lamine Yamal (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Crystal Palace), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Ferran Torres (Paris Saint Germain), Ander Barrenetxea (Real Sociedad), Roberto Fernandez (Espanyol).
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