De la Fuente ricorda commosso de Miguel e le vittime dell'incidente ferroviario: "La Spagna non merita questo dolore"

Si avvicinano i prossimi impegni di Nations League e anche per la Spagna campione del mondo è tempo di convocazioni, seppur in un momento di grande tristezza per tutto il calcio iberico, colpito dalla tragica scomparsa di Jesus De Miguel e sconvolto, come tutto il Paese, dal disastro ferroviario a Urda . Diramato ufficialmente l'elenco dei calciatori chiamati dal ct Luis De la Fuente in vista delle sfide con Repubblica Ceca, a Praga il 12 novembre, e Inghilterra, ospite al Metropolitano di Madrid tre giorni più tardi.

Tragedia ferroviaria a Urda e morte De Miguel, le bellissime parole di de la Fuente

"Un intero Paese torna a piangere. La Spagna non merita questo dolore - ha detto il ct de la Fuente, ricordando Jesus De Miguel Alameda a margine delle convocazioni - Il calcio è il motore che ci unisce. Oggi deve unirci più che mai. Siamo vicini alle vittime di Urda. Anche a Jesus De Miguel. Vogliamo essere accanto a tutti. A chi soffre, a chi sente un vuoto immenso, a chi è in attesa di notizie: condividiamo con tutti questa sensazione di impotenza. I giocatori e la Nazionale condividono il vostro dolore".

Nations League, i convocati di de la Fuente per le sfide con Repubblica Ceca e Inghilterra

Si fa fatica a tornare a parlare di calcio giocato, ma è inevitabile. Imbattuta da 42 partite consecutive, la Spagna presenta cinque novità, fra cui il difensore del Como, Jacobo Ramon. Prima volta per lui come per Valles, Roca, Barrios e Barrenetxea. Tornano Joan Garcia e Pedro Porro, assenti durante la scorsa finestra per infortunio. Out gli indisponibili Eric Garcia, Rodri e Dani Olmo.

Ecco l'elenco completo dei convocati di De la Fuente: