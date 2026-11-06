Jorge Jesus sull'addio di Cristiano Ronaldo al Portogallo: "Non sapevo nulla, pensavo che sarebbe tornato"

L’addio di Cristiano Ronaldo alla nazionale portoghese apre un nuovo capitolo nella storia della selezione lusitana. A commentare la scelta del fuoriclasse è stato il commissario tecnico Jorge Jesus , che ha spiegato di non essere stato informato in anticipo della decisione e di aver appreso la notizia soltanto giovedì, dopo la pubblicazione del video e della dichiarazione del giocatore . Il ct ha ammesso di aver immaginato un ritorno di CR7 per gli ultimi impegni di Nations League, ma ha ribadito di voler rispettare la sua volontà.

Jorge Jesus sull'addio di Cristiano Ronado al Portogallo: "Non sapevo nulla"

"La sua decisione mi è stata comunicata soltanto ieri, dopo il video e la sua dichiarazione. Fino a quel momento non sapevo nulla. Visto quanto bene stava giocando e quanto segnava, era uno dei giocatori della mia squadra. Se non fosse successo in questa convocazione, sarebbe potuto accadere nella prossima. Era una decisione che spettava a lui", ha dichiarato Jesus.

Jorge Jesus: "Pensavo che CR7 sarebbe tornato, ma non nutro alcun rancore"

L'allenatore ha poi spiegato di aspettarsi il ritorno dell'ex Juve e Real dopo il caso post Danimarca: "Certo che pensavo che sarebbe tornato, certo che pensavo di convocarlo e di parlargli, ma devo rispettarlo. Ha deciso che era arrivato il momento di lasciare la Nazionale e prima o poi sarebbe successo. Ha ritenuto che questo fosse il momento migliore e devo accettarlo, senza dimenticare ciò che ha rappresentato e rappresenta ancora per il Portogallo, oltre a essere un simbolo per i giovani calciatori che stanno iniziando la loro carriera". Il ct ha infine escluso qualsiasi risentimento nei confronti dell'ex capitano, sottolineando come le proprie scelte siano sempre state dettate dalle esigenze della squadra: "Ho detto che stavo pensando di convocarlo, è perché credevo che avrebbe continuato con questo progetto di Nations League. Non nutro alcun rancore. Tutte le mie decisioni sono state prese pensando al gruppo e, come allenatore, ho sempre difeso ciò che ritenevo fosse meglio per la squadra. Sono sereno riguardo alla mia posizione".