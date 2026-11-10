Italia-Francia, svelato l'arbitro: i precedenti non sorridono agli Azzurri

Riparte la Nations League. Giovedì sera lo stadio "Meazza" farà da splendida cornice alla sfida tra l'Italia di Mancini e la Francia di Zidane, che si ritrovano per la quinta giornata della competizione, dopo il pareggio per 1-1 dello scorso 2 ottobre allo Stade de France. Per l'occasione, l'arbitro sarà il rumeno Istvan Kovacs .

Kovacs l'arbitro di Italia-Francia

Oltre all'esperto direttore di gara quarantaduenne rumeno Kovacs, la squadra arbitrale per Italia-Francia sarà completata dai connazionali Mihai Marica e Ferencz Tunyogi come assistenti. Il quarto uomo, invece, sarà Szabolcs Kovacs. Al var ci sarà l'olandese Dennis Higler, coadiuvato dal rumeno Catalin Popa.

I precedenti non sorridono all'Italia

Kovacs ha già diretto l'Italia in due occasioni in passato, e non parliamo di ricordi felici. In entrambe le occasioni, anche allora, era Mancini il commissario tecnico. La prima gara risale al 2021, al pareggio per 0-0 di Belfast contro l'Irlanda del Nord che costrinse gli Azzurri a giocarsi i playoff per qualificarsi ai Mondiali del 2022. Quindi, proprio nel 2022, anche allora in Nations League, diresse la sconfitta per 5-2 contro la Germania.