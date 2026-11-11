Barella e Frattesi titolari, Seba Esposito a destra: le possibili scelte di Mancini in vista di Italia-Francia

Zaniolo ha chiesto di lasciare il ritiro dell’Italia per tornare a casa . È successo poco prima dell’ora di pranzo: alle 13 era già sbucato in macchina dal cancello di Coverciano con il muso lungo. “Problemi personali” l’unica spiegazione filtrata dal ritiro azzurro e coperta dalla privacy. Di sicuro nessun collegamento con il campo o legato alle relazioni interne alla Nazionale . Lunedì pomeriggio si era allenato benissimo, domani a San Siro con ogni probabilità sarebbe tornato a vestire l’azzurro da titolare. Mancini lo ha lasciato andare , accogliendo la richiesta di Nicolò, uno dei suoi figliocci, a cui stava concedendo un’altra possibilità.

Zaniolo, un rapporto tormentato con la Nazionale

Il suo rapporto con la Nazionale è stato sempre tormentato. Ora si è aggiunto un altro capitolo. «Mi aspetto che acquisti continuità e cominci a fare la differenza» raccontava il ct lunedì, aprendo il raduno azzurro. Mancio non chiude mai le porte. Vale lo stesso ragionamento per Chiesa. In serata Zaniolo ha spiegato attraverso i social. «Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi personali. Vestire l’azzurro è motivo d’orgoglio. Grazie al ct, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla».

Cambiaghi ed Esposito sulle ali

L’Italia dovrà farne a meno. Prima opzione a destra: Sebastiano Esposito, già testato in quel ruolo durante il secondo tempo in Turchia e titolare a Parigi un mese fa con la Francia (sulla fascia opposta). Mancini non cambierà il disegno tattico: 4-3-3 e la richiesta agli esterni di lunghi recuperi senza palla. Sacrificio difensivo. Ecco cosa serve per resistere al palleggio della Francia. Allo stadio Saint Denis, Kean e il fratello di Pio portarono a termine la missione.

Questa volta Sebastiano parte con un largo vantaggio su Vergara, non al top. In alternativa, per qualità e caratteristiche di numero 10 “decentrato”, c’è Liberali. Come profilo può essere accostato a Raspadori. Al ct piace molto il talento del Como, per ora l’idea va classificata come tentazione nell’ultima mezz’ora. Sulla corsia sinistra dovrebbe toccare a Cambiaghi. L’ala del Bologna ha grande dinamismo, può garantire recuperi e ampiezza. Si sposa bene con la copertura di Calafiori, preferito a Dimarco in una partita in cui bisognerà marcare un fenomeno come il francese Olise. Cisse, provato anche ieri da punta centrale, parte defilato e si sta allenando dietro Pio e Scamacca. Koleosho si muoveva come doppione di Cambiaghi e pare più adatto ai compiti tattici rispetto al milanista.

Mancini metterà i più affidabile

La formazione appare scontata e in larga parte ricalcherà quella utilizzata a Parigi. Kayode, Scalvini e Bastoni completeranno la linea difensiva davanti a Donnarumma. Tonali confermatissimo in regia. Pochi dubbi a centrocampo con Barella interno e l’invasore Frattesi. Fagioli, in calo con la Fiorentina, dovrebbe tornare a Bruxelles. Doumbia è staccato. Mancio non fa calcoli, non pensa al Belgio: metterà i più affidabili.