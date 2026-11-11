Allarme Mbappé prima dell'Italia: salta l'allenamento, Zidane in ansia

La Francia rischia di perdere anche Kylian Mbappé in vista della sfida contro l'Italia, in programma giovedì alle 20:45 a Milano e valida per la Nations League. L'attaccante del Real Madrid non ha partecipato all'allenamento di mercoledì mattina a Clairefontaine, rimanendo in cura a causa di problemi fisici. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con la presenza contro gli azzurri che resta in dubbio. Un'altra preoccupazione per il commissario tecnico Zinédine Zidane, già costretto a rinunciare a Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni. Una serie di assenze che complica la preparazione della trasferta italiana, con i Bleus attesi nel pomeriggio a Milano.