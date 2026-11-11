Italia, l'allenamento degli Azzurri in vista della Francia

Allarme Mbappé prima dell'Italia: salta l'allenamento, Zidane in ansia

Il capitano dei Bleus non ha preso parte alla seduta di mercoledì mattina ed è rimasto in cura. Dopo i forfait di Thuram, Kalulu e Tchouaméni, un altro problema per il ct
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2 min

Pubblicato il 11.11.2026, 12:22

FranciaMbappéInfortunio

La Francia rischia di perdere anche Kylian Mbappé in vista della sfida contro l'Italia, in programma giovedì alle 20:45 a Milano e valida per la Nations League. L'attaccante del Real Madrid non ha partecipato all'allenamento di mercoledì mattina a Clairefontaine, rimanendo in cura a causa di problemi fisici. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, con la presenza contro gli azzurri che resta in dubbio. Un'altra preoccupazione per il commissario tecnico Zinédine Zidane, già costretto a rinunciare a Marcus Thuram, Pierre Kalulu e Aurélien Tchouaméni. Una serie di assenze che complica la preparazione della trasferta italiana, con i Bleus attesi nel pomeriggio a Milano.

Francia, altro forfait in vista dell’Italia

Nel frattempo, Éli Junior Kroupi, convocato per sostituire l'infortunato Thuram, è atteso a Clairefontaine per aggregarsi al gruppo. L'attenzione resta però concentrata soprattutto su Mbappé: lo staff medico francese dovrà stabilire se il capitano potrà essere a disposizione per la sfida contro l'Italia.

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