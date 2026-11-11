Il mistero del rapporto tra Zidane e Mbappé: nervi tesi e tensioni in ritiro

ROMA - Vigilia agitata nel ritiro della Francia che domani (giovedì 12 novembre, ore 20:45) farà visita all'Italia di Roberto Mancini a San Siro , dove è in programma la sfida valida per la 5ª giornata del Gruppo A della Nations League (in cui gli azzurri sono secondo a -3 dai 'Bleus').

Nations League: le classifiche dei gironi

Francia, allarme Mbappé e nervi tesi prima dell'Italia

Al centro delle attenzioni come sempre c'è Kylian Mbappé, che era assente per infortunio nel match di andata a Parigi finito in parità (non era nemmeno sugli spalti) e la cui presenza contro l'Italia è di nuovo in dubbio, visto che ha saltato l'allenamento di questa mattina nel ritiro di Clairefontaine. Una defezione che ha fatto scattare l'allarme (tanto che è stato già convocato Mayulu del Psg), mentre i media francesi sottolineano come il rapporto tra l'attaccante del Real Madrid e il nuovo ct Zinedine Zidane sia partito tra diverse tensioni.