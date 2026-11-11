Zidane: "Non sono orgoglioso di quel gesto a Materazzi"

Il mistero del rapporto tra Zidane e Mbappé: nervi tesi e tensioni in ritiro

Vigilia agitata per la Francia in vista della sfida di Nations League contro l'Italia a Milano, dove potrebbe non esserci il capitano ancora al centro delle polemiche
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3 min

Pubblicato il 11.11.2026, 14:45 (Aggiornato il 11.11.2026, 14:56)

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ROMA - Vigilia agitata nel ritiro della Francia che domani (giovedì 12 novembre, ore 20:45) farà visita all'Italia di Roberto Mancini a San Siro, dove è in programma la sfida valida per la 5ª giornata del Gruppo A della Nations League (in cui gli azzurri sono secondo a -3 dai 'Bleus').

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Francia, allarme Mbappé e nervi tesi prima dell'Italia

Al centro delle attenzioni come sempre c'è Kylian Mbappé, che era assente per infortunio nel match di andata a Parigi finito in parità (non era nemmeno sugli spalti) e la cui presenza contro l'Italia è di nuovo in dubbio, visto che ha saltato l'allenamento di questa mattina nel ritiro di Clairefontaine. Una defezione che ha fatto scattare l'allarme (tanto che è stato già convocato Mayulu del Psg), mentre i media francesi sottolineano come il rapporto tra l'attaccante del Real Madrid e il nuovo ct Zinedine Zidane sia partito tra diverse tensioni.

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