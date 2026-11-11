Zidane: "Mbappé out contro l'Italia. Allenare la Juve? Perché no..."
MILANO - "Mbappé? Non ci sarà domani sera contro l'Italia ha avvertito un piccolo dolore, non vogliamo prendere rischi. Non è bello, ma fa parte del gioco, spero di poterlo recuperare per domenica". Lo ha annunciato il commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, alla vigilia del match contro l'Italia di Mancini e valido per la quinta giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League e in programma domani, giovedì 12 novembre, a San Siro. "Penso sia qualcosa di poco conto, penso che possa tornare a disposizione per domenica (contro la Turchia, ndr))", ha aggiunto il ct francese in conferenza stampa.
Zidane: "Mbappé ha un problema muscolare. Su Thuram vi dico che..."
"La buona notizia - sottolinea l'ex allenatore del Real Madrid - è che vuole restare con noi, voleva giocare anche domani, ma ha un problema muscolare. Ma lo vedo bene". Zidane ha poi parlato anche dell'assenza dell'interista Thuram. "Marcus voleva essere qui con noi, ci ha provato ed è bello vedere la voglia di giocare con la Francia. Purtroppo è così, con tante partite tra nazionale, campionato e Champions. Ma la salute dei calciatori è la priorità. Domani comunque scenderà in campo una formazione competitiva per vincere la partita".
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