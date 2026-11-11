MILANO - "Mbappé? Non ci sarà domani sera contro l'Italia ha avvertito un piccolo dolore, non vogliamo prendere rischi. Non è bello, ma fa parte del gioco, spero di poterlo recuperare per domenica". Lo ha annunciato il commissario tecnico della Francia, Zinedine Zidane, alla vigilia del match contro l'Italia di Mancini e valido per la quinta giornata del gruppo 1 della Lega A di Nations League e in programma domani, giovedì 12 novembre, a San Siro. "Penso sia qualcosa di poco conto, penso che possa tornare a disposizione per domenica (contro la Turchia, ndr))", ha aggiunto il ct francese in conferenza stampa.