Dove vedere Italia-Francia in tv? Rai o Sky, orario

Italia-Francia, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, pronto a fare da cornice all'affascinante sfida tra l'Italia di Mancini e la Francia di Zidane. Direzione di gara affidata al rumeno Istvan Kovacs.

Dove vedere Italia-Francia in diretta tv

Italia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte.

Italia-Francia, dove vederla in streaming

La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Italia-Francia in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.