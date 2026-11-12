Dove vedere Italia-Francia in tv? Rai o Sky, orario
È il giorno di Italia-Francia. A poco più di un mese dall'1-1 di Saint-Denis, la Nazionale di Roberto Mancini affronta nuovamente la selezione di Zinedine Zidane, orfana dell'infortunato Kylian Mbappé, che salterà il match di San Siro in via precauzionale. Ultimo impegno casalingo di questa fase a gironi della Nations League per gli Azzurri, che verosimilmente si giocheranno il passaggio del turno domenica sera a Bruxelles contro il Belgio di van Bommel. Les Bleus già qualificati, ma intenzionati a blindare il primo posto nel raggruppamento.
Italia-Francia, l'orario
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 allo stadio "Giuseppe Meazza" in San Siro, pronto a fare da cornice all'affascinante sfida tra l'Italia di Mancini e la Francia di Zidane. Direzione di gara affidata al rumeno Istvan Kovacs.
Dove vedere Italia-Francia in diretta tv
Italia-Francia sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, in esclusiva, su Rai Uno. Differita sui canali Sky Sport a partire da mezzanotte.
Italia-Francia, dove vederla in streaming
La partita degli Azzurri sarà visibile live in streaming su Rai Play. È possibile attivare l'app di RaiPlay su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box. Potrete seguire Italia-Francia in diretta attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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