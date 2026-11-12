Dove vedere Turchia-Belgio in tv? Sky o Rai, orario
Quinta giornata della fase a gironi di Nations League anche per Turchia e Belgio, oggi avversarie a Smirne. La selezione turca ha recentemente salutato Vincenzo Montella, che ha pagato la precoce eliminazione dai Mondiali 2026 e gli ultimi risultati maturati nella competizione continentale tra settembre e ottobre. Si è aperto così il nuovo ciclo targato Sergen Yalcin, chiamato subito ad affrontare i Diavoli Rossi di Mark van Bommel, a caccia di una vittoria che terrebbe aperto il discorso qualificazione anche in caso di un successo dell'Italia contro la Francia di Zidane. Domenica sera, infatti, è in programma a Bruxelles lo scontro diretto tra gli Azzurri di Mancini e la nazionale guidata da Kevin De Bruyne.
Turchia-Belgio, l'orario
Riflettori puntati sulla sfida tra Turchia e Belgio a partire dalle ore 18 di oggi, giovedì 12 novembre, allo stadio "ISONEM Park Gursel Aksel" di Smirne. Direzione di gara affidata allo svizzero Sandro Schärer.
Dove vedere Turchia-Belgio in diretta tv
Turchia-Belgio sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio e sulla piattaforma NOW. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di SkyQ e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, XBox, Amazon Firestick e TIMVISION Box.
Turchia-Belgio, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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