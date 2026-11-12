Una pole alla Kimi

Cosa manca all'Italia per qualificarsi ai playoff di Nations League? Tutti i calcoli e le combinazioni

Gli Azzurri di Roberto Mancini devono fare risultato contro la Francia e giocarsi tutto a Bruxelles con il Belgio di van Bommel
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3 min

Pubblicato il 12.11.2026, 13:00

Nations LeagueItaliaBelgioFranciaTurchia

A due giorni dalla fine della fase a gironi di Nations League, per l'Italia di Roberto Mancini è tempo anche di calcoli e combinazioni. Nel giorno della sfida con la Francia, gli Azzurri ripartono dai 7 punti conquistati nelle prime quattro apparizioni nella competizione continentale, figli delle due vittorie contro la Turchia e del pari di Saint-Denis, accompagnati dal ko interno con il Belgio di van Bommel.

Italia, la probabile formazione di Mancini per la sfida con la Francia
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L'Italia si qualifica ai quarti di Nations League se... Tutte le combinazioni per gli Azzurri di Mancini

La Nazionale di Mancini, questa sera, scenderà in campo sapendo già il risultato tra Turchia e Belgio, in campo alle 18 a Smirne. La Francia comanda con 10 punti, mentre l'Italia insegue a quota 7, seguita a ruota dal Belgio (6). Prima del calcio d’inizio al "Meazza", sapremo se il Belgio ci ha scavalcato, salendo a -1 dalla selezione di Zidane, o se la Turchia ci avrà consentito di restare davanti o a pari merito. Se l'Italia dovesse replicare il medesimo risultato del Belgio, allora arriverebbe a Bruxelles con due risultati su tre in chiave qualificazione, restando un punto avanti ai Diavoli Rossi. Una vittoria, peraltro, consentirebbe agli Azzurri di tenere aperto anche il discorso primo posto, pur consapevole di avere un impegno più complicato all'ultima giornata, rispetto ad una Francia che ospiterà la Turchia nella serata di domenica. Se gli Azzurri dovessero perdere con la Francia e il Belgio dovesse vincere contro la Turchia, la formazione di Mancini sarebbe obbligata a vincere a Bruxelles per qualificarsi ai quarti. L'Italia inoltre non può permettersi di terminare il girone a pari punti con il Belgio vista la sconfitta nella gara d'andata. 

Mancini guida l'Italia sotto il diluvio in vista di Francia e Belgio
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Cosa succede se Italia e Belgio arrivano a pari punti

Domenica la gara decisiva in Belgio: 0-2 a Roma nel match d’andata. Cosa succede se Italia e Belgio arrivano appaiate in classifica? In caso di ex aequo valgono i punti nei confronti diretti, la differenza reti negli stessi e poi la differenza reti generale. Le prime due del girone si qualificano ai quarti di finale di Nations League. Le due migliori terze si salvano e cominciano a marzo il cammino per Euro 2028. Le due peggiori terze ai playoff salvezza con le due peggiori quarte.

Nations League, la classifica del gruppo dell'Italia e la differenza reti

Qui di seguito la classifica aggiornata del gruppo A1 di Nations League, a due giornate dal termine della fase a gironi:

1. Francia 10 (+5)

2. Italia 7 (+3)

3. Belgio 6 (+1)

4. Turchia 0 (-9)

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