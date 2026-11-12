Italia-Francia diretta Nations League: segui la sfida tra Mancini e Zidane, il risultato LIVE

Tutto sulla sfida tra Italia e Francia , numeri e curiosità sul match a San Siro:

20:03

Squadre in campo per il riscaldamento

Atmosfera elettrica a San Siro nonostante la pioggia. I primi giocatori sono già scesi in campo per il riscaldamento, tanti tifosi già sugli spalti, manca meno di un'ora al fischio d'inizio.

19:56

Il Belgio scavalca l'Italia: la situazione del Gruppo A1

Il Belgio batte la Turchia e scavalca l'Italia: ecco ora la situazione del Gruppo A1 di Nations League:

1) Francia - 10 punti

2) Belgio - 9 punti *

3) Italia - 7 punti

4) Turchia - 0 punti *

I primi due posti valgono i playoff, il terzo i playout, il quarto la retrocessione diretta.

19:51

La panchina di Zidane per Italia-Francia

A disposizione: Guillaume Restes, Robin Risser, Sael Kumbedi, Eduardo Camavinga, Senny Mayulu, Eli Junior Kroupi, Andy Diouf, Ibrahima Konaté, Leny Yoro, Warren Zaïre-Emery, Pablo Pagis.

19:47

La panchina di Mancini per Italia-Francia

A disposizione: Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario, Samuele Ricci, Nicolò Fagioli, Federico Dimarco, Marco Palestra, Issa Doumbia, Alessandro Romano, Gianluca Scamacca, Antonio Vergara, Daniele Ghilardi.

19:42

Tutte le scelte di Mancini e Zidane

Ecco dunque le formazioni ufficiali, tutte le scelte di Mancini, che si affida ai fratelli Esposito, e di Zidane, che deve fare i conti con l'assenza di Mbappé.

19:35

+++ Francia, la formazione ufficiale di Zidane +++

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha; Olise, Cherki, Barcola; Doué. Ct: Zidane.

19:34

+++ Italia, la formazione ufficiale di Mancini +++

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.

19:33

Malagò: "Mancini ha riportato entusiasmo dalla depressione"

Prima della sfida contro la Francia, il presidente Figc Malagò è stato ospite all'evento 'Chi c'è c'è', l'naugurazione di un nuovo campetto da calcetto in piazzale Selinunte a Milano. Queste le sue parole: "Ha detto tutto Mancini, però siamo contenti, se non altro di aver ricreato questa energia positiva. L'ambiente era abbastanza depresso all'inizio, questo è poco ma sicuro. È indubbiamente merito di Roberto Mancini, di tutto lo staff e il team del Club Italia. Stanno facendo un ottimo lavoro".

19:24

Mbappé salta l'Italia e scoppia un caso con Zidane: cosa sta succedendo

I difensori dell'Italia possono tirare un sospiro di sollievo: Kylian Mbappé non ci sarà, lo ha annunciato lo stesso ct Zidane nella sua conferenza stampa alla vigilia della sfida. Dietro l'assenza per un problema fisico, però, sembra nascondersi un enorme caso: un rapporto pieno di tensioni tra il fuoriclasse del Real Madrid e l'allenatore. LEGGI QUI

19:19

Bilancio in perfetta parità tra Italia e Francia!

Escludendo le amichevoli, il bilancio tra Italia e Francia è in perfetto equilibrio: cinque vittorie per parte e cinque pareggi nei 15 confronti ufficiali disputati.

19:10

Cissé e Pisilli dalla tribuna: i convocati di Mancini

Nella sfida al Meazza si accomoderanno in tribuna i difensori Ahanor, Gatti e Palma, più il giovane Riccardo Cassano, Lontani, Pisilli e gli attaccanti Cisse e Liberali. QUI LA LISTA

19:07

Mancini prima di Italia-Francia: l'analisi e l'elogio ai giovani

Qualche ora prima della sfida il ct Roberto Mancini ha parlato ai microfoni della Rai sulla sfida di stasera: ecco tutte le sue dichiarazioni. LEGGI QUI

19:05

Qualificazione alle Final Four: l'Italia aspetta Turchia-Belgio

Inizia ora il secondo tempo di Turchia-Belgio, con quest'ultimo avanti per 2-1, sfida che vede l'Italia molto interessata: dal risultato si scopriranno tutte le combinazioni con cui gli azzurri possono sperare nella qualificazione alle Final Four.

19:03

Francia, la probabile formazione di Zidane

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Malo Gusto, Upamecano, Jacquet, Truffert; Rabiot, Da Cunha; Olise, Cherki, Barcola; Doué. Ct: Zidane.

A disposizione: Restes, Risser, Yoro, Kumbedi, Diouf, Konate, Mayulu, Zaire-Emery, Camavinga, Pagis, Kroupi.

Diffidati: Kone, Lacroix, Lepaul, Upamecano.

19:02

Italia, la probabile formazione di Mancini

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Frattesi, Tonali, Barella; S. Esposito, P. Esposito, Cambiaghi. Ct: Mancini.

A disposizione: Carnesecchi, Vicario, Palestra, Dimarco, Ghilardi, Doumbia, Fagioli, Romano, Vergara, Scamacca, Koleosho.

Diffidati: Bastoni, Donnarumma, Fagioli, Vergara, Scamacca.

19:00

Italia-Francia, a San Siro è Mancini contro Zidane

Ci siamo, tutto pronto al San Siro per la sfida di Nations League tra l'Italia di Mancini e la Francia di Zidane: aggiornamenti, cronaca e notizie in tempo reale sul corrieredellosport.it

Stadio Giuseppe Meazza - Milano