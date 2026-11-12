Xavi esalta Malen: "Donyell è in grande forma, in Italia dà il meglio di sé"

AMSTERDAM (OLANDA) - “ Malen? Si allena bene, è in grande forma. Vuole mostrare il suo potenziale e cerchiamo di dargli fiducia, perché è importante per la squadra. Voglio vederlo assolutamente ”. Sono le parole del ct dell'Olanda , Xavi Hernandez , in conferenza stampa sull' attaccante della Roma . In vista dell'impegno di domani (venerdì 13 novembre) della nazionale Oranje contro la Grecia , valido per la quinta giornata del gruppo 2 della Lega A di Nations League , il classe 1999 scenderà per la prima volta in campo sotto la guida dell’ ex centrocampista del Barcellona dopo il forfait nella sosta di settembre .

Xavi esalta Malen: "Giocatore dalle molteplici qualità, sta dando il meglio di sé in Italia"

"Donyell si sta allenando benissimo ed è davvero in ottima forma", ammette lo spagnolo che poi aggiunge: "Ha dimostrato di trovarsi perfettamente a suo agio. Vuole dimostrare il suo potenziale. Sta dando il meglio di sé in Italia. Sto cercando di dargli fiducia perché può diventare importante per la squadra. Ha la capacità di mettersi in luce, di creare occasioni, di essere l’uomo giusto e poi di attaccare la porta allo stesso tempo. Quindi, sì, è davvero un giocatore dalle molteplici qualità che rafforzano la nostra squadra e non vedo l’ora di vederlo in campo".