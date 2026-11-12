De Bruyne e De Ketelaere spingono il Belgio: vittoria in rimonta dopo la magia di Guler, Turchia retrocessa
SMIRNE (TURCHIA) - Successo pesante per il Belgio, che ha battuto a domicilio la Turchia nel match valido per la 5ª e penultima giornata del Gruppo A1 di Nations League e messo così sotto pressione l'Italia di Roberto Mancini, in questo turno opposta alla Francia sul prato di San Siro prima di chiudere poi la fase a gironi domenica prossima (15 novembre, ore 20:45) sul campo dei "Diavoli Rossi". Con i turchi aritmeticamente ultimi e già retrocessi, resta invece aperta la corsa per le prime due posizioni del raggruppamento che garantiscono il pass per i quarti di finale.
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Debutto sulla panchina dei turchi per Sergen Yalcin (4-2-3-1), nominato ct dopo l'esonero di Vincenzo Montella, che lascia inizialmente in panchina l'interista Calhanoglu e lo juventino Celik (ancora infortunato invece l'altro bianconero Yildiz). Titolari invece l'atalantino De Ketelaere come "falso nove", l'esterno milanista Diego Moreira e il napoletano De Bruyne in mezzo al campo nel Belgio (4-3-3) guidato da un Mark Van Bommel alle prese con diverse assenze (tra le quali spicca quella di Lukaku).
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