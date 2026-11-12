De Bruyne e De Ketelaere spingono il Belgio: vittoria in rimonta dopo la magia di Guler, Turchia retrocessa

SMIRNE (TURCHIA) - Successo pesante per il Belgio, che ha battuto a domicilio la Turchia nel match valido per la 5ª e penultima giornata del Gruppo A1 di Nations League e messo così sotto pressione l'Italia di Roberto Mancini, in questo turno opposta alla Francia sul prato di San Siro prima di chiudere poi la fase a gironi domenica prossima (15 novembre, ore 20:45) sul campo dei "Diavoli Rossi". Con i turchi aritmeticamente ultimi e già retrocessi, resta invece aperta la corsa per le prime due posizioni del raggruppamento che garantiscono il pass per i quarti di finale.