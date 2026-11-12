Malagò, iniziativa speciale con Costacurta a Milano prima di Italia-Francia: "Il calcio torna in piazza"
MILANO - "Chi c'è c'è, ci vediamo al campetto". Questo il claim della tappa milanese di 'Il calcio torna in piazza', edizione speciale di 'Casa Azzurri on Tour', inaugurata oggi (giovedì 12 novembre) dai tantissimi bambini che - a poche ore dal match di Nations League tra Italia e Francia a San Siro - hanno giocato felici sotto la pioggia sul campetto di calcio di strada aperto dalla Figc in Piazza Selinunte, dove resterà attivo fino a domenica (15 novembre, giorno in cui gli azzurri faranno invece visita al Belgio).
Malagò, iniziativa speciale prima di Italia-Francia
"È bello dare questo tipo di segnali prima delle partite. Con queste iniziative il calcio si può vivere nella sua espressione più pura. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che permette a tanti bambini di poter giocare a calcio in libertà", spiega Giovanni Malagò, commissario della Figc . Presenti al taglio del nastro anche l'assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva, l'assessore regionale Romano La Russa, il presidente del Municipio VII Silvia Fossati e l'ex difensore azzurro Alessandro Costacurta: "Torno indietro di tanti anni, spero che questi ragazzi possano divertirsi e sognare".
Da non perdere
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS