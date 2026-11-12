Malagò, iniziativa speciale con Costacurta a Milano prima di Italia-Francia: "Il calcio torna in piazza"

MILANO - "Chi c'è c'è, ci vediamo al campetto". Questo il claim della tappa milanese di 'Il calcio torna in piazza', edizione speciale di 'Casa Azzurri on Tour' , inaugurata oggi (giovedì 12 novembre) dai tantissimi bambini che - a poche ore dal match di Nations League tra Italia e Francia a San Siro - hanno giocato felici sotto la pioggia sul campetto di calcio di strada aperto dalla Figc in Piazza Selinunte , dove resterà attivo fino a domenica (15 novembre, giorno in cui gli azzurri faranno invece visita al Belgio).

Malagò, iniziativa speciale prima di Italia-Francia

"È bello dare questo tipo di segnali prima delle partite. Con queste iniziative il calcio si può vivere nella sua espressione più pura. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo progetto, che permette a tanti bambini di poter giocare a calcio in libertà", spiega Giovanni Malagò, commissario della Figc . Presenti al taglio del nastro anche l'assessore allo Sport del Comune di Milano Martina Riva, l'assessore regionale Romano La Russa, il presidente del Municipio VII Silvia Fossati e l'ex difensore azzurro Alessandro Costacurta: "Torno indietro di tanti anni, spero che questi ragazzi possano divertirsi e sognare".