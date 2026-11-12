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Kane trascina l'Inghilterra, la Spagna vince ancora

Nations League che continua a regalare emozioni: il Pallone d'Oro decide la sfida con la Croazia, iberici corsari in Repubblica Ceca
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2 min

Pubblicato il 12.11.2026, 23:34

nations league 2026InghilterraSpagna

Non solo Italia-Francia e Turchia-Belgio, la serata di Nations League ha visto anche le suggestive sfide tra Inghilterra e Croazia e tra Repubblica Ceca e Spagna. In camo per il quinto turno anche la League C. Ecco come è andata.

Nations League, le classifiche dei gironi

Inghilterra nel nome del Pallone d'Oro

Resta aggrappata all'opportunità di agguantare il primo posto l'Inghilterra, che supera per 2-1 la Croazia e resta in corsa nel Gruppo 3 di Nations League, nella scia della Spagna. Nel primo tempo sblocca il risultato  Rogers al 24', l'interista Sucic pareggia allo scoccare dell'ora di gioco, il Pallone d'Oro Kane la decide dal dischetto, per un successo che tiene i tre leoni nella scia della Spagna.

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Manita Spagna nel girone di Nations League

Quinto successo consecutivo per la Spagna, che passa anche in casa della Repubblica Ceca e risponde al successo dell'Inghilterra. Le Furie Rosse si impongono con un gol per tempo, firmati da Baena su rigore al 39' e da Pubill al 96'. In mezzo anche una rete annullata a Pino. Gli iberici restano ovviamente in vetta al Gruppo 3, confermandosi a punteggio pieno.

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League C, Albania e Montenegro da primato

Oltre ai match della League A di Nations League, in campo anche la League C, che vede i successi dell'Albania, che regola 2-0 la Finlandia con le reti di Muci e Manaj, restando al comando del proprio girone, davanti alla Bielorussia, corsara a San Marino grazie all'uno-due in quattro minuti firmato da Gomanov e Kontseyov, e del Montenegro, che piega per 2-1 la Lettonia, con le reti dell'atalantino Krstovic e Maras, che valgono la promozione in League B.

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