L'Italia si qualifica ai quarti di Nations League se: calcoli e combinazioni in vista del Belgio

90 minuti al termine della fase a gironi di Nations League . Il Belgio di Mark van Bommel vince in rimonta contro la Turchia , grazie alle reti di De Bruyne e De Ketelaere , ma l'Italia di Roberto Mancini risponde nel migliore dei modi con la Francia di Zinedine Zidane, portando a casa l'intero bottino a San Siro. Decisive la doppietta di Pio Esposito e la rete di Frattesi. Ma ora cosa serve per qualificarsi ai quarti di finale del torneo continentale? Domenica sera la sfida di Bruxelles, tra calcoli e combinazioni della vigilia.

Cosa serve all'Italia per qualificarsi ai quarti di Nations League: calcoli e combinazioni prima del Belgio

Italia che aggancia così la Francia a quota 10 ed è attualmente in testa al gruppo A1 della Nations League grazie ad una differenza reti che recita +5, rispetto al +3 della nazionale di Zidane. Con una lunghezza di ritardo, insegue il Belgio di Mark van Bommel, che può vantare 9 punti in classifica e un +2 di differenza reti. Cinque sconfitte su cinque, invece, per la Turchia, aritmeticamente retrocessa in Lega B e domenica ospite della selezione transalpina. A Bruxelles, sempre alle 20:45, andrà in scena lo scontro diretto tra Diavoli Rossi ed Azzurri, con Donnarumma e compagni che avranno due risultati su tre a disposizione per centrare il passaggio del turno, senza guardare il risultato dei francesi. L'Italia non può permettersi di perdere, è un dato di fatto: in caso di ko, infatti, soltanto un clamoroso successo della Turchia in casa della Francia congelerebbe il secondo posto nel girone della Nazionale di Mancini. Se la Francia dovesse vincere come da pronostico, l'Italia andrebbe avanti anche solo con un pareggio, ma da seconda forza del raggruppamento. Per il primato, invece, sarà necessaria una vittoria esterna e che la Francia non dilaghi contro la Turchia. I vantaggi del primo posto? Punti ranking, la possibilità di giocare il ritorno dei quarti in casa ed essere in prima fascia nel sorteggio per definire proprio gli accoppiamenti dei quarti di finale.