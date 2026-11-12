L'Equipe provoca dopo il pareggio dell'Italia: "Gol con l'unico tiro in porta". Ma Zidane ammette: "Non siamo riusciti a reagire"

INVIATA A MILANO - Vent'anni fa, proprio da Milano, iniziava la sua avventura italiana. Stasera, accolto dai fischi assordanti del Meazza, Zinedine Zidane incassa una sconfitta che brucia tanto. Soprattutto perché la Francia, dopo l'errore di Donnarumma, sembrava in pieno controllo del match. Tanto che L'Equipe titolava: "L'Italia segna con l'unico tiro in porta". Di tiri ne sono arrivati altri e come è finita è noto. "Ci sono state belle cose, in particolare nel primo tempo, altre più complicate. Nei duelli uno contro uno siamo stati meno bravi. Preoccupato? Assolutamente no, fa tutto parte del percorso di crescita. Siamo sempre in corsa per qualificarci. Stasera - ha aggiunto il ct della Francia - ci sono stati momenti complicati in cui non siamo riusciti a reagire. Non dobbiamo preoccuparci, è meglio vivere partite come queste ora, per vedere come reagiremo. Mbappé contro la Turchia? Si dovrebbe giocare, in ogni caso, è rimasto in gruppo per questo. Doué? Credo gli si sia spostato un dente, vedremo cosa diranno gli esami di domani".

Zidane: "Non siamo stati bravi in fase difensiva"

Zidane ribadisce su un punto: "Abbiamo ceduto dopo il secondo gol, ma fa parte del processo di apprendimento. E adesso pensiamo a domenica. Non è che adesso per una partita possiamo o dobbiamo cambiare tutto. Nel secondo tempo è calata tutta la squadra, non solo Olise". I media insistono sull'eventuale pressione contro la Turchia: "Non sono preoccupato, dobbiamo vincere domenica. Ora analizziamo questa partita e poi ci penseremo. Non ho altre giustificazioni da dare, ripeto: dobbiamo analizzare cosa è successo in fase difensiva".

Zidane piccato: "Olise cambio ruolo? Lo vedrete"

Zidane non si sbilancia mai e alla quarta domanda di fila di Olise replica secco: "Se gli cambierò ruolo mettendolo trequartista? Lo vedrete alla prossima partita". Secco, niente di più, niente di meno. "Come sta Mbappé? Spero che possa esserci e scendere in campo, il programma è questo e lo avevamo già stabilito". Battute finali sull'Italia: "Ho visto una squadra che con la palla ha giocato meglio all'andata, ma abbiamo perso e non c'è niente da dire. Bravi loro".