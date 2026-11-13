Dove vedere Olanda-Grecia in tv? Sky o Rai, orario
Quinta giornata della fase a gironi di Nations League per Olanda e Grecia. Le due nazionali arrivano all'appuntamento ancora imbattute e appaiate in vetta al Gruppo A2 con otto punti: gli Oranje sono davanti soltanto per un maggior numero di gol segnati. Il confronto d'andata, disputato a ottobre, si è chiuso sul 2-2: una vittoria potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa ai quarti di finale, con la Germania ancora in scia.
Olanda-Grecia, l'orario
Riflettori puntati sulla sfida tra Olanda e Grecia a partire dalle ore 20:45 di oggi, venerdì 13 novembre, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Direzione di gara affidata al norvegese Rohit Saggi.
Dove vedere Olanda-Grecia in diretta tv
Olanda-Grecia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, all'interno di Diretta Gol, e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Olanda-Grecia, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS