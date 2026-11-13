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Dove vedere Olanda-Grecia in tv? Sky o Rai, orario

Tutto quello che c'è da sapere sulla partita di Nations League: le probabili formazioni
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Pubblicato il 13.11.2026, 09:42 (Aggiornato il 13.11.2026, 09:53)

OlandaGreciaNations League

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Quinta giornata della fase a gironi di Nations League per Olanda e Grecia. Le due nazionali arrivano all'appuntamento ancora imbattute e appaiate in vetta al Gruppo A2 con otto punti: gli Oranje sono davanti soltanto per un maggior numero di gol segnati. Il confronto d'andata, disputato a ottobre, si è chiuso sul 2-2: una vittoria potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa ai quarti di finale, con la Germania ancora in scia.

Olanda-Grecia, l'orario

Riflettori puntati sulla sfida tra Olanda e Grecia a partire dalle ore 20:45 di oggi, venerdì 13 novembre, alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Direzione di gara affidata al norvegese Rohit Saggi.

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Dove vedere Olanda-Grecia in diretta tv

Olanda-Grecia sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, all'interno di Diretta Gol, e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Olanda-Grecia, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

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