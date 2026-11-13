Dove vedere Serbia-Germania in tv? Sky o Rai, orario

Quinta giornata della fase a gironi di Nations League anche per Serbia e Germania , oggi avversarie a Belgrado. I padroni di casa sono ancora fermi a zero punti nel Gruppo A2, dopo quattro sconfitte in altrettante gare, e cercano una reazione davanti al proprio pubblico. La nazionale tedesca, seconda a quota 5, è invece chiamata a fare risultato per non perdere contatto con Olanda e Grecia , appaiate al comando con 8 punti. All'andata, a Monaco di Baviera, la Germania si impose per 2-0.

Serbia-Germania, l'orario

Riflettori puntati sulla sfida tra Serbia e Germania a partire dalle ore 20:45 di oggi, venerdì 13 novembre, allo stadio Mitic di Belgrado. Direzione di gara affidata allo spagnolo Javier Alberola Rojas.

Dove vedere Serbia-Germania in diretta tv

Serbia-Germania sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e, all'interno di Diretta Gol, su Sky Sport Calcio, oltre che sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Serbia-Germania, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.