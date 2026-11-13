Stampa francese incredula sulla Francia di Zidane: "Cola a picco contro l'Italia"

La prima sconfitta della Francia nella nuova gestione di Zinedine Zidane apre le prime riflessioni sulla tenuta dei Blues. Il ko contro l'Italia a San Siro, arrivato sotto la pioggia di Milano, ha trovato ampio spazio sui quotidiani transalpini, con L'Equipe in prima linea nel descrivere una nazionale che, dopo un buon avvio, ha progressivamente perso certezze e organizzazione.

Stampa francese incredula sulla Francia di Zidane

Per il giornale sportivo francese, la squadra si è smarrita soprattutto nella ripresa, cedendo dopo il pareggio azzurro e mostrando ulteriori difficoltà in seguito al gol del 2-1. "Cola a picco" è una delle espressioni utilizzate per raccontare la serata dei Bleus. L'Equipe sottolinea il netto calo della formazione francese dopo una prima frazione positiva: "Dopo una buona prima parte di gara, la squadra francese si è liquefatta e ha subito sotto l'acqua di Milano il primo ko dell'era Zidane. Ora bisognerà cercare la qualificazione contro la Turchia domenica a Bordeaux". Tra gli aspetti maggiormente criticati c'è la fase difensiva, in particolare il rendimento degli esterni. Malo Gusto e Adrien Truffert avrebbero sofferto le iniziative degli attaccanti italiani, lasciando emergere problemi sulle corsie laterali. Anche i commentatori televisivi hanno evidenziato il disordine tattico mostrato dalla Francia nella seconda parte dell'incontro.

Le parole di Zidane il rientro di Mbappé

Nel post partita Zidane ha provato a distinguere le due frazioni, riconoscendo però le difficoltà incontrate dalla squadra quando non era in possesso del pallone: "Difensivamente siamo stati meno bravi". Il commissario tecnico ha inoltre ammesso che, dopo aver incassato la seconda rete, i suoi giocatori sono "andati in grande difficoltà". Sul possibile ritorno di Kylian Mbappé, assente a San Siro, ha invece parlato di un'ipotesi "possibile e prevista".