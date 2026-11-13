Dove vedere Scozia-Macedonia del Nord in tv? Sky o Rai, orario
Quinta giornata della fase a gironi di Nations League per Scozia e Macedonia del Nord, oggi avversarie a Glasgow. Gli scozzesi sono terzi nel Gruppo B1 con 4 punti e cercano una vittoria per restare in corsa per le prime posizioni, mentre la Macedonia del Nord è ancora a zero dopo quattro sconfitte e deve invertire la rotta. All'andata, a Skopje, la Scozia si impose per 2-0.
Scozia-Macedonia del Nord, l'orario
Riflettori puntati sulla sfida tra Scozia e Macedonia del Nord a partire dalle ore 20:45 di oggi, venerdì 13 novembre, all'Hampden Park di Glasgow. Direzione di gara affidata allo slovacco Michal Ocenas.
Dove vedere Scozia-Macedonia del Nord in diretta tv
Scozia-Macedonia del Nord sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Calcio, all'interno di Diretta Gol, e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Scozia-Macedonia del Nord, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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