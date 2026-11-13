Dybala e Malen o Vinicius e Mbappé: Ecco come la pensa Carlo Verdone

Settebello Olanda con Malen protagonista, tris per la Germania di Klopp

La Nations League prosegue con il clamoroso successo dei tulipani sulla Grecia e la vittoria dei tedeschi in Serbia
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3 min

Pubblicato il 13.11.2026, 23:03

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Protagonista della League A di Nations League è stato il Gruppo B con i match tra Olanda e Grecia e tra Serbia e Germania. A completare la serate le sfide di League B, C e D. Ecco come è andata.

Nations League, le classifiche

Settebello Olanda con la Grecia

Vittoria record per l'Olanda, che travolge la Grecia per 7-0 nella trionfale serata della Johan Cruijff ArenA. Gli oranges di Xavi danno una impressionante dimostrazione di forza contro gli ellenici, chiuendo addirittura per 5-0 il primo tempo del match. Grande protagonista l'ex milanista Reijnders, autore di una tripletta. Sugli scudi anche il romanista Malen, che regala due assist, prima di firmare personalmente il settimo gol , che chiude la goleada olandese dopo la rete iniziale di Summerville e la doppietta di Timber.

Olanda-Grecia 7-0: cronaca, tabellino e statistiche

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