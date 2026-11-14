Dove vedere Norvegia-Galles in tv? Sky o Dazn, orario

Quinta giornata di Nations League anche per Norvegia e Galles , oggi avversarie ad Oslo nel gruppo A4. Per Haaland e compagni, una delle ultime possibilità per evitare la retrocessione in Lega B e restare in corsa per il secondo posto del raggruppamento, attualmente occupato dalla Danimarca. La selezione di Bellamy è attualmente appaiata ai norvegesi a quota 3.

Norvegia-Galles, l'orario

Fischio d'inizio previsto per le ore 18 di oggi, sabato 14 novembre, all'Ullevaal Stadion di Oslo, dove si affrontano la Norvegia di Solbakken e il Galles di Bellamy.

Dove vedere Norvegia-Galles in diretta tv

Norvegia-Galles sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Max e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Norvegia-Galles, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.