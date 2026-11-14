Dove vedere Portogallo-Danimarca in tv? Sky o Dazn, orario
Il programma della quinta giornata di Nations League propone la sfida tra il Portogallo di Jorge Jesus e la Danimarca di Brian Riemer, nazionali protagoniste nel gruppo A4. Si tratta della prima partita ufficiale senza Cristiano Ronaldo tra i convocati, dopo l'addio di CR7 alla selezione lusitana.
Portogallo-Danimarca, l'orario della prima partita senza Ronaldo
Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, sabato 14 novembre, all'Estadio Municipal de Braga, teatro del confronto tra il Portogallo di Jorge Jesus e la Danimarca di Brian Riemer.
Dove vedere Portogallo-Danimarca in diretta tv
Portogallo-Danimarca sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.
Portogallo-Danimarca, dove vederla in streaming
Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.
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