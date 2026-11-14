Dove vedere Portogallo-Danimarca in tv? Sky o Dazn, orario

Portogallo-Danimarca, l'orario della prima partita senza Ronaldo

Fischio d'inizio previsto per le ore 20:45 di oggi, sabato 14 novembre, all'Estadio Municipal de Braga, teatro del confronto tra il Portogallo di Jorge Jesus e la Danimarca di Brian Riemer.

Dove vedere Portogallo-Danimarca in diretta tv

Portogallo-Danimarca sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e sulla piattaforma NOW. La gara non sarà visibile sui canali Rai. È possibile attivare l'app di NOW su ogni comune smart tv, nell'apposita sezione della Home di Sky Q e su tutti i televisori collegati a dispositivi quali PlayStation, Xbox, Amazon Fire Stick e TIMVISION Box.

Portogallo-Danimarca, dove vederla in streaming

Servizio streaming attivo su Sky Go e NOW. Le omonime applicazioni mobili, scaricabili gratuitamente su App Store e Play Store, sono accessibili su smartphone e tablet tramite un semplice login, previo abbonamento. Potrete seguire in diretta la partita di Nations League anche attraverso la webcronaca testuale su CorrieredelloSport.it, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale.