Van Bommel sfida Mancini: "L'Italia non mi ha sorpreso, forse la Francia l'ha sottovalutata"

Nell'ultima giornata della fase a gruppi della Nations League l'Italia di Roberto Mancini affronterà il Belgio di Marc Van Bommel . La gara è in programma domani, 15 novembre, a Bruxelles. In conferenza stampa, il ct del Belgio ha dichiarato: "E' una partita importante che ci consentirebbe di continuare o no. È un test comparabile ad altre coppe, una partita interessante da giocare sotto pressione. Noi ci prepariamo sempre nello stesso modo, che sia una finale o no".

Van Bommel: "Conta solo la vittoria. Lukaku? E' sempre importante"

Per passare il turno e ottenere la qualificazione ai quarti di finale di Nations League, il Belgio è costretto a battere l'Italia. Gli Azzurri, invece, hanno a disposizione due risultati su tre: "Domani conta solo la vittoria, ma non è una finale che ti consente di vincere una coppa" ha dichiarato Van Bommel. Riguardo la vittoria dell'Italia contro la Francia, l'ex centrocampista del Milan ha elogiato la squadra di Mancini: "L'Italia non mi ha stupito, anche la Turchia meritava di più contro la Francia. L'Italia è un'ottima squadra, magari la Francia l'ha presa sotto gamba, ma non mi stupisce". Su Lukaku: "E' sempre importante, dall'inizio o da riserva. È un giocatore ci grande esperienza ed è una buona cosa averlo in uno stadio pieno".

De Ketelaere: "L'Italia non mi ha stupito"

Assieme a Van Bommel, anche Charles De Ketelaere ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia della partita: "L'Italia non mi ha stupito, ha giocatori forti e sono cresciuto sotto l'aspetto mentale. Hanno vinto due volte con la Turchia e contro la Francia una vittoria che ora gli ha dato una bella fiducia" ha dichiarato l'attaccante dell'Atalanta, che si troverà contro il suo compagno di club Scalvini: "Ha sempre giocato a tre, ma anche a quattro sta dimostrando di essere forte. È anche un mio amico e sarà bello sfidarlo". Sulla differenza tra club e nazionale: "Qui gioco più come una punta vera, nell'Atalanta ora sono più un numero 10. A me piace fare gol perchè sono una punta, mentre con l'Atalanta provo a creare qualcosa e tocco più palloni. È un po' diverso".